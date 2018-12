Rollerfahrer auf Drogen legt sich mit Polizei an und versucht zu fliehen - damit begeht er einen großen Fehler

Ein 17-jähriger hat bei einer Kontrolle versucht, mit seinem getunten Roller vor der Polizei zu fliehen. Eine ganz schlechte Idee, wie sich herausstellte. Er stand unter Drogen, führte Cannabis mit sich und besaß keinen Führerschein.

Thuine - Mit seinem Fluchtversuch machte ein 17-Jähriger am Montagabend in Thuine bei Osnabrück alles nur noch schlimmer. Bei einer Polizei-Kontrolle kam der junge Mann mit seinem getunten Roller zu Fall. Wie sich herausstellte, stand er unter Drogen und hatte Cannabis dabei - allerdings keinen Führerschein, wie nordbuzz.de* berichtet.

Polizei-Kontrolle bei Osnabrück: Fluchtversuch auf getuntem Roller unter Drogeneinfluss misslingt

Der 17-jährige Rollerfahrer aus Freren sollte am Montagabend in der Eichenstraße in Thuine bei Osnabrück von der Polizei kontrolliert werden. Er versuchte, die Flucht zu ergreifen, wurde jedoch von einem Polizisten festgehalten. Dabei stürzte der 17-Jährige, wobei sich der Polizist verletzte. Zudem wurde ein Zaun beschädigt. Wie sich nach Polizeiangaben herausstellte, hatte der junge Mann eine geringe Menge Cannabis bei sich. Auch ein durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv, was zu einer Blutentnahme führte.

Polizei-Kontrolle bei Osnabrück: Keinen Führerschein, dafür Drogen im Gepäck

Obendrein fuhr der getunte Roller viel zu schnell, und der 17-Jährige war nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis. Die Polizei beschlagnahmte die Drogen bei der Kontrolle in Thuine bei Osnabrück. Der junge Mann wird sich in einem Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung, Drogenbesitz, Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie Fahren unter Drogeneinfluss verantworten müssen.

*nordbuzz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

