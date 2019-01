Familie rast mit VW Passat in Pferd - Auto-Unfall endet im Drama

Eine junge Familie mit Kleinkind raste mit ihrem VW Passat in ein entlaufenes Pferd - das Auto wurde komplett eingedrückt - der Unfall endete im Drama.

Bissendorf / Landkreis Osnabrück - Eine junge Familie erlebte am Sonntagabend einen großen Schock und hatte gleichzeitig riesiges Glück. Ihr VW Passat kollidierte in Bissendorf im Landkreis Osnabrück mit einem entlaufenen Pferd. Dabei wurde das Auto völlig eingedrückt, die Insassen jedoch nur leicht verletzt. Das Tier musste von seinem Leid erlöst werden, wie nordbuzz.de* berichtet. (Er wollte seinem Nachbarn helfen: Mann repariert Jeep-SUV - es nimmt kein gutes Ende)

Osnabrück: VW Passat kracht in entlaufenes Pferd - Auto von junger Familie eingedrückt

Gegen 18.45 Uhr waren die jungen Eltern am Sonntagabend mit ihrem Kleinkind in Bissendorf im Landkreis Osnabrück unterwegs. Nach Angaben von "Nonstopnews" kollidierte ihr VW Passat plötzlich mit einem Pferd und wurde dabei völlig deformiert, das Dach fast bis auf Höhe der Motorhaube eingedrückt. (Zoll öffnet Kofferraum von Auto in Oldenburg - Was Beamte dann sehen, verschlägt es ihnen die Sprache)

+ Die junge Familie wurde bei der Kollision mit dem Pferd leicht verletzt, ihr VW Passat jedoch stark deformiert. Das Tier musste eingeschläfert werden. © Nonstopnews

Die Insassen wurden bei dem Unfall nur leicht verletzt und konnten den Wagen selbstständig verlassen. Kurz zuvor war das Pferd mit zwei weiteren Tieren von einer Weide entlaufen. Es wurde so schwer verletzt, dass es ein Tierarzt einschläfern musste. Die beiden anderen Tieren blieben zunächst weiter auf der Flucht. (Mann schwer verletzt auf Straße gefunden: Wenig später ist er tot, Polizei steht vor Rätsel)

