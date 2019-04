Drittklässler wollen Müll sammeln - was sie dann finden, schockiert zutiefst

Schüler der Grundschule Eicken-Bruche fanden am Freitag während einer Müllsammelaktion eine Leiche.

Schüler haben in Melle bei Osnabrück beim Sammeln von Müll eine schlimme Entdeckung gemacht. Die Polizei in Niedersachsen ermittelt nach Fund einer Leiche.

Grundschüler haben in Melle bei Osnabrück eine männliche Leiche gefunden.

Die Drittklässler entdeckten den 69-Jährigen während einer Müll-Sammelaktion.

Die Polizei in Niedersachsen äußerte einen ersten Verdacht.

Melle - Drittklässler der Grundschule Eicken-Bruche in Melle (Kreis Osnabrück) mussten am Freitag eine grausige Entdeckung machen, wie nordbuzz.de* berichtet. Sie fanden bei einer Müllsammelaktion die Leiche eines 69-Jährigen.

Osnabrück: Grundschüler sammeln Müll - Leiche in Niedersachsen gefunden

Es muss ein furchtbarer Anblick für die Schüler gewesen sein. Am Freitag starteten sie eine Müllsammelaktion, wie die Polizei der Neuen Osnabrücker Zeitung mitteilte. Im Außenbereich einer leer stehenden Halle eines Segelflieger-Clubs hätten die Drittklässler schließlich eine männliche Leiche gefunden.

Mittlerweile habe sich herausgestellt, dass es sich bei dem Toten um einen 69-jährigen Osnabrücker handle, so ein Polizeisprecher weiter. Es gebe jedoch keinerlei Hinweise auf ein Fremdverschulden.

Weitere News aus Niedersachsen: In Hannover attackierte ein Hund einen Zweijährigen. Das Tier biss dem Kind in Stück Fleisch aus dem Gesicht, wie nordbuzz.de* berichtet.

Schüler entdecken Leiche in Melle bei Osnabrück: Fundort in Niedersachsen diente als Lagerraum

Die Halle des Segelflieger-Clubs, in dessen Außenbereich die Leiche gefunden wurde, werde vom Verein selbst seit langem nicht mehr genutzt, wie der Vorsitzende der Neuen Osnabrücker Zeitung erzählt. Der Club stellte die Halle lediglich dem Osnabrücker Drachenclub "Bleib bloß oben" als Lagerraum zur Verfügung.

In Bremen fand eine Frau außerdem die Leiche ihres Bruders. Die Todesursache gibt der Polizei Niedersachsen jedoch ein Rätsel auf, wie nordbuzz.de* berichtet.

Mehr aus der Region: Aldi-Mitarbeiter machen unglaublichen Fund in Bananenkartons: Selbst Polizisten trauen ihren Augen nicht

+ Diese Nachricht verfasste der kommissarische Schulleiter an die Eltern der Kinder. © Nonstopnews

Osnabrück: Leichenfund in Melle - Grundschüler werden psychologisch betreut

Der kommissarische Leiter der Grundschule in Melle, Benja min Hettler, informierte laut dem Zeitungsbericht sofort die Eltern der Schüler. Noch am Freitag habe er die niedersächsische Landesschulbehörde und die Schulpsychologie informiert, wie er in einer E-Mail schreibt. "Involviert sind nach aktuellem Kenntnisstand nur die Schülerinnen und Schüler der dritten Klassen", schließt Hettler seine Mail ab. Außerdem seien laut der Neuen Osnabrücker Zeitung bei den Kindern keine Angstzustände, Panikattacken oder ähnliches aufgetreten.

Grausam! In Hannover schnappte sich ein Obdachloser eine Taube und tötete sie mitten im Stadtzentrum. Der Grund ist unfassbar, wie nordbuzz.de* berichtet.

+ Außerhalb dieser Lagerhalle in Melle sollen Grundschüler die Leiche eines 69-Jährigen gefunden haben. © Nonstopnews Weitere News aus Niedersachsen, wie nordbuzz.de* berichtet: Horror bei Penny! Kassiererin muss durch Hölle - Albtraum bei Überfall

Horror-Unfall: Fahrer stirbt in Audi Q7 - Feuerwehr braucht nach Schock Betreuung

Dramatischer Feuerwehr-Einsatz: Pferd und Reiter stürzen in See - Doch "Negro" schafft es nicht an Land

Horror in Psychiatrie! Patient bedroht Mitarbeiterin mit Waffe - was er verlangt ist unaussprechlich

*nordbuzz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital

mef