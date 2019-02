Mercedes von Polizei gestoppt - dann sehen Beamte, wer am Steuer sitzt

Weil ein Mercedes Sprinter unsicher, dafür aber zu schnell unterwegs war, führte die Polizei eine Kontrolle durch. Beim Blick auf den Fahrersitz staunten die Beamten nicht schlecht.

Polizei kontrolliert Mercedes Sprinter bei Osnabrück

Beamte entdecken einen 13-jährigen Jungen am Steuer

Der 13-jährige Junge klaute die Autoschlüssel seiner Eltern

Osnabrück - Ein Verkehrsteilnehmer bemerkte am frühen Sonntag gegen 6.55 Uhr einen Mercedes Sprinter, der durch eine unsichere Fahrweise auffiel und darüber hinaus mit überhöhter Geschwindigkeit im Ortskern von Wallenhorst bei Osnabrück unterwegs war. Ein Fall für die Polizei - und die Beamten staunten nicht schlecht, als sie das Fahrzeug kontrollierten, wie nordbuzz.de* berichtet.

Osnabrück: Mercedes-Sprinter-Kontrolle mit verblüffendem Ergebnis

Die Polizei stoppte den Mercedes Sprinter auf der Ruller Straße in Höhe der Einmündung Karlstraße in Wallenhorst. Was die Beamten beim Blick auf den Fahrersitz dann sahen, sehen sie auch nicht alle Tage. Am Lenkrad saß ein 13-jähriger Junge aus Wallenhorst, der sich zuvor Zuhause unbemerkt Papas Zündschlüssel geschnappt und eine Spritztour unternommen hatte.

Die Polizei verschloss den Mercedes Sprinter und übergab das Kind den sichtlich erstaunten Eltern.

*nordbuzz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

