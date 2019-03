Turnier-Drama! Pferd stürzt bei Siegerehrung auf Mädchen (7) - tot

Unglück bei Reit-Turnier bei Osnabrück

+ © picture alliance / Patrick Pleul / Montage Ein tragischer Reitunfall trug sich in Neuenkirchen bei Osnabrück zu (Symbolbild) © picture alliance / Patrick Pleul / Montage

Bei einem Reit-Turnier in Osnabrück kam es zu einem schlimmen Unfall. Ein Pferd stürzte bei der Siegerehrung auf die Reiterin in Neuenkirchen in Niedersachsen.