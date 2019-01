"Karussellautos sind jetzt tabu" – Amtliches Schreiben sorgt für Empörung

Fahrräder, Nutztiere, Kutschen und Fahrzeuge des öffentlichen Nahverkehrs sollen demnächst die Karussellautos ersetzen. Diese Bestimmung erlässt ein angeblich "amtliches Schreiben" für Osnabrück. Die Empörung ist groß.

Osnabrück/Münsterland – Seit Montag macht eine Nachricht die Runde, die für Empörung sorgt: "Karussellautos sind jetzt tabu", titelte die Neue Osnabrücker Zeitung (NOZ). Schließlich sei der „motorisierte Individualverkehr“ ein Konzept von vorgestern.

"Amtliches Schreiben" verbietet Karussellautos

Doch von vorne: In dem Artikel wird von einem amtlichen Schreiben berichtet, das nach dem Abbau des Weihnachtsmarktes veröffentlicht wurde und die Schausteller angeblich "eiskalt erwischt" hätte. Denn:

"Laut einer Verfügung des städtischen Fachbereichs Umwelt und Klimaschutz dürfen innerhalb des Stadtgebiets künftig keine Karussells mehr aufgestellt werden, in denen die Kinder in kleinen Autos, Lkws, auf Mini-Motorrädern, in Flugzeugen, Hubschraubern oder auf dem Rücken exotischer Tiere ihre Runden drehen.“

Nachhaltige Kinderbespaßung – Artikel sorgt für Wirbel

Stattdessen sollten nur noch Modelle von Fahrrädern, Nutztieren, Kutschen und Fahrzeuge des öffentlichen Nahverkehrs abgebildet werden. Ansonsten würden hohe Geldstrafen drohen. Der Grund: "Nachhaltigkeit in der Kinderbelustigung".

Der Artikel, der als Foto bei Facebook geteilt wurde, sorgte für eine hitzige Diskussion. In hunderten Kommentaren beschweren sich die Nutzer derzeit über dessen Inhalt.

