Frau lehnt Heiratsantrag ab - dann muss Feuerwehr anrücken

Eine Frau lehnt den Heiratsantrag ihres Freundes ab. Anschließend kommt es zu einem Großeinsatz der Feuerwehr Bramsche in Osnabrück.

Osnabrück - Wer heiraten möchte, sollte sich für den Heiratsantrag schon etwas besonderes einfallen lassen. Diese Erfahrung hat auch Stefan Langguth aus Bramsche gemacht, wie nordbuzz.de* berichtet. Nachdem er von seiner Freundin Lea Clausing zunächst einen Korb kassiert hatte, ließ er sich etwas einfallen. Und wie! (Zoll öffnet Kofferraum von Auto - Was Beamte sehen, verschlägt ihnen die Sprache)

Osnabrück: Frau lehnt Heiratsantrag ab - Feuerwehr Bramsche muss anrücken

+ Per Konvoi rückte die Feuerwehr Bramsche zum Heiratsantrag an. © NonstopNews

Am Samstag, 12. Januar, saß Stefan Langguth mit Freundin Lea Clausing und weiteren Freunden gemütlich beisammen. Im Laufe des Abends nahm er allen Mut zusammen und bat um die Hand seiner Freundin. (Spektakuläre Irrfahrt mit Tempo 140: Berauschter Renault-Fahrer rast auf Fußgänger zu)

Doch die zeigte sich wenig begeistert und reagierte mit einem eiskalten "Da lass dir mal etwas Besseres einfallen“. Gesagt, getan - denn diese Abfuhr stachelte Stefan Langguth erst richtig an. Und auf die Hilfe seiner Feuerwehr-Kameraden in Bramsche war Verlass. (Stromausfall beim Abendessen - dann macht Vater schreckliche Entdeckung im Obergeschoss)

Osnabrück: Feuerwehr-Kameraden aus Bramsche werden per WhatApp informiert

+ Die Kameraden der Feuerwehr Bramsche ließen sich nach der WhatsApp-Benachrichtigung nicht lange bitten. © NonstopNews

In Windeseile wurden die Feuerwehr-Kameraden aus ganz Bramsche per WhatsApp in "Alarmbereitschaft" versetzt - und am folgenden Sonntag um 15 Uhr nahm das Spektakel seinen Lauf. (Party-Drama: Mann lehnt sich an Balkon-Geländer - plötzlich stürzt er in die Tiefe)

Osnabrück: Heiratsantrag in Bramsche erfolgreich - im zweiten Anlauf

+ Glücklich verlobt: Lea Clausing und Stefan Langguth. © NonstopNews

Mit Rund 20 Fahrzeugen und fast 100 Feuerwehrleuten setzte sich ein Konvoi in Bewegung zum Haus von Lea Clausing. Vor Ort ging es für Stefan Langguth per Drehleiter - Ring und Blumen im Gepäck - zum Fenster der Angebeteten hinauf. Dort wiederholte er seinen Heiratsantrag vom Vorabend. Mit Erfolg.

Video: So lief der Heiratsantrag mit Hilfe der Feuerwehr Bramsche

Dieses Mal war Lea Clausing vom Engagement ihres Liebsten überzeugt. Sie nahm den Ring mit dem sehnlichst erwarteten „Ja“ in Empfang - und die Martinshörner erklangen.

*nordbuzz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

