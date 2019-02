Fahranfänger (18) baut Autobahn-Crash im BMW - und begeht danach wohl fatalen Fehler

Erst krachte ein Fahranfänger auf der Autobahn A30 bei Osnabrück gegen die Mittelleitplanke und schrottete sein Auto. Doch es kam noch schlimmer - weil der 18-Jährige wohl einen fatalen Fehler machte.

Osnabrück / Melle - Ein Fahranfänger hat am Dienstagabend, 5. Februar, auf der Autobahn A30 bei Melle in der Nähe von Osnabrück einen schweren Verkehrsunfall verursacht, wie nordbuzz.de* berichtet. Eine Person wurde verletzt, ein Auto brannte komplett aus. Die Polizei vermutet, dass der 18-Jährige etwas Entscheidendes vergessen hat.

Osnabrück: BMW-Unfall auf der Autobahn A30 bei Melle

Der tags zuvor erst 18 Jahre alt gewordene BMW-Fahrer aus dem benachbarten Nordrhein-Westfalen beabsichtigte laut Polizei gegen 22 Uhr an der Auffahrt Melle Ost auf die Autobahn in Richtung Hannover aufzufahren. Hierbei brach aus unbekannter Ursache das Heck des BMW aus und der Wagen schleuderte über die beiden Fahrstreifen in die Mittelschutzplanke.

Polizei Osnabrück: Unfall-Stelle auf A30 nicht gesichert?

Der Fahrer und die beiden weiteren Insassen des Autos brachten sich hinter der Außenschutzplanke in Sicherheit. Allerdings versäumten sie es laut Polizei vermutlich, die Unfallstelle abzusichern.

BWM-Unfall auf der A30 bei Osnabrück: Auch ein Tesla beteiligt

Die Folge: Unmittelbar darauf fuhren drei weitere Autos in den verunfallten BMW, ein weiteres Fahrzeug wurde durch umherfliegende Trümmerteile beschädigt. In der Folge fing der BMW des Unfallverursachers Feuer und brannte vollständig aus. Feuerwehren aus Melle löschten das brennende Fahrzeug und überwachten das Abkühlen der Batterien eines beteiligten Tesla.

Nach Unfall auf A30 bei Osnabrück: Vollsperrung in Richtung Hannover

Vier der fünf beteiligten Autos, darunter drei Totalschäden, mussten abgeschleppt werden. Die Autobahn bei Osnabrück war in Richtung Hannover bis 02.40 Uhr voll gesperrt, die Gegenfahrbahn halbseitig bis etwa 0.30 Uhr. Der Sachschaden wird auf etwa 125.000 Euro beziffert.

