Hitze-Drama um Mönch: Beim Schwimmen untergegangen - Suchaktion bislang erfolglos 

Er wollte mit seiner Reisegruppe aus Asien im Biggesee schwimmen, dabei verließen den Mönch offenbar die Kräfte. Eine Suchaktion verlief bislang erfolglos.

Olpe - Hitze-Drama um einen buddhistischen Mönch! Der Mann wollte mit seiner 21-köpfigen Reisegruppe aus Asien Abkühlung im Biggesee in Nordrhein-Westfalen suchen, dann verließen ihn offenbar die Kräfte. Eine großangelegte Suchaktion verlief bislang jedoch erfolglos.

Bereits am Mittwoch gegen 15 Uhr fuhren die buddhistischen Mönche mit Tretbooten über den See, als einer von ihnen ins Wasser sprang. Er plante ans Ufer zu schwimmen, dabei verließen ihn jedoch die Kräfte. Um ihm zu Hilfe zu eilen, sprang der später Vermisste in den See, er half dem ersten Mann aus dem Wasser. Während sich der erste Mönch ins Boot retten konnte, ging der ihm zu Hilfe eilende Mann dann unter. Ihn verließen offenbar die Kräfte.

Wie die Westfalenpost nun berichtet, geht die Suche nach dem vermissten Mönch auch am Donnerstag weiter. Gemeinsam mit Polizeitauchern sollen dann auch Spürhunde zum Einsatz kommen. Auch ein Polizeihubschrauber und eine Wärmekamera kommen dabei zum Einsatz.

Dabei wird nicht nur das Wasser, sondern auch das Ufer abgesucht. „Wir suchen so lange, bis sich etwas ergibt, in der Hoffnung, die Person lebend zu retten oder im besten Fall am Ufer zu finden“, sagte Tobias Schulte, Pressesprecher der Feuerwehr Olpe gegenüber der Westfalenpost.

*merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.