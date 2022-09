Bundesweite Hausdurchsuchungen gegen Oligarchen Usmanow

Vermummte Beamte in Rottach-Egern am Tegernsee: Aktuell werden sämtliche Besitztümer Alischer Usmanows gestürmt und durchsucht. © Thomas Plettenberg

24 Häuser und Wohnungen eines Oligarchen werden momentan von der Polizei gestürmt und durchsucht. Er steht auf der Sanktionsliste der EU.

München - Im Zusammenhang mit Ermittlungen gegen einen Russen wegen Verstoßes gegen das Außenwirtschaftsgesetz sind am Mittwoch bundesweit 24 Häuser und Wohnungen durchsucht worden. Nach Informationen von Merkur.de soll es sich unter anderem um eine Villa in Rottach-Egern am Tegernsee handeln, die dem Oligarchen Alischer Usmanow gehören soll.

Polizei stürmt Villen am Tegernsee: Staatsanwaltschaft will Identität nicht bestätigen

Trotz Verbotes soll er mit eingefrorenen Geldern Sicherheitspersonal bezahlt haben, das seine Immobilien in Oberbayern bewachen sollte. In diesem Zusammenhang werde gegen vier weitere Beschuldigte ermittelt. Am Mittwoch wurden außer in Bayern auch Objekte in Baden-Württemberg, Schleswig-Holstein und Hamburg durchsucht. In Hamburg liegt Usmanows Yacht, die allerdings inzwischen seiner Schwester gehört. (dpa)

Video: Putin-Freund Alischer Usmanow: Rottach-Egern mit Protestkundgebung

