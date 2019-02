Spektakulärer Unfall: Pferd dreht bei Autobahn-Fahrt durch - und die Hölle bricht los

Oldenburg/Niedersachsen: Zu einem außergewöhnlichen Unfall kam es am Donnerstag, 7. Februar, gegen 14.28 Uhr, auf der A1 bei

Oldenburg

in Niedersachsen.

Wie nordbuzz.de* berichtet, drehte ein Zuchtpferd mitten auf der Autobahn in seinem Anhänger durch - und das Chaos nahm seinen Lauf.

+ Dem Tier gingen die Nerven durch © Nonstopnews

Nach Angaben der Polizei fuhr eine 33 Jahre alte Frau aus Landkreis Rendsburg-Eckernförde mit ihrem Kleintransporter, an den ein zusätzlicher Anhänger gekoppelt war, auf der A1 Richtung Hamburg. Die Frau war mit insgesamt drei Pferden unterwegs. Zwei davon waren in dem Kleintransporter und ein Tier in dem zusätzlichen Anhänger untergebracht.