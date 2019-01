Lkw-Fahrer übersieht Jugendliche beim Abbiegen - mit fatalen Folgen

Ein Kipplaster mit Anhänger übersieht beim Abbiegen eine junge Fahrradfahrerin - und gibt später an, den Unfall gar nicht bemerkt zu haben. Die Jugendliche stirbt.

Oldenburg - Tödlicher Verkehrsunfall in Oldenburg: Wie die Polizei mitteilt, ist eine 17-jährige Radfahrerin am Dienstag gegen 8.20 Uhr auf der Bremer Straße ums Leben gekommen. Den Angaben zufolge soll ein Kipplaster mit Anhänger die Jugendliche beim Abbiegen übersehen haben, wie nordbuzz.de* berichtet.

Oldenburg: Laster übersieht Radfahrerin - mit tödlichen Folgen

Weiter heißt es, dass der Laster und die Fahrradfahrerin auf der Schützenhofstraße in Oldenburg unterwegs waren. Als der Laster nach rechts auf die Bremer Straße abbiegen wollte, passierte der tödliche Unfall. Der Fahrer aus Friesoythe übersah die Radfahrerin, für die jede Hilfe zu spät kam. Sie stürzte und wurde so schwer verletzt, dass sie noch am Unfallort starb.

Am heutigen Morgen kam es zu einem schweren Unfall auf der Bremer Straße Ecke Schützenhofstraße. Eine Person wurde tödlich verletzt. Die Sperrungen werden noch länger andauern. Bitte umfahrt den Bereich weiträumig. Weitere Infos folgen. *sr pic.twitter.com/KRAakgYPQJ — Polizei Oldenburg-Stadt/Ammerland (@Polizei_OL) 22. Januar 2019

Oldenburg: Unfall-Fahrer nach Hinweisen von Zeugen ermittelt

Nach dem Unfall in Oldenburg hat sich der Lkw-Fahrer von Unfallort entfernt - ersten Informationen zufolge gab er an, den Zusammenprall nicht bemerkt zu haben. Mit Hilfe der Zeugenaussagen konnten Beamte der Polizei Ganderkesee das flüchtige Fahrzeug etwa eine Stunde nach dem Unfall im Landkreis Oldenburg antreffen und sicherstellen. Gegen den 58-jährigen Fahrer wird derzeit ermittelt.

