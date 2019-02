Alptraum-Crash: LKW kollidiert mit Auto und hinterlässt ein verstörendes Trümmerfeld

Oldenburg/Niedersachsen - Wie nordbuzz.de* berichtet, ereignete sich am Montag, 4. Februar, gegen 16.40 Uhr auf der B211 bei Ovelgönne ein schrecklicher Verkehrsunfall. Auf schnurgerader Strecke geriet ein LKW in den Gegenverkehr - mit verheerenden Folgen.

Nach Angaben der Polizei fuhr ein 20 Jahre alter Mann aus Elsfleth auf der B211 aus Oldenburg kommen und in Richtung Brake fahrend, als ein entgegenkommender LKW aus bislang unbekannten Gründen in seine Fahrspur geriet. Der mit Beton beladene Sattelzug aus Litauen rammte den PKW frontal. Durch die Wucht der Kollision wurde das komplett zerstörte Auto des 20-Jährigen in einen Graben geschleudert.

+ Der deformierte PKW im Graben © Nonstopnews

Auch der Sattelzug, an dessen Steuer ein 40 Jahre alter Ukrainer saß, kam erst in einem Graben zum Stehen. Der PKW-Fahrer wurde in dem extrem deformierten Wrack schwer eingeklemmt und verstarb noch am Unfallort. Der Fahrer des Sattelzugs wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und erlitt einen Schock. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.