Fremder Mann in Wohnung - Bewohner geht volles Risiko nach Einbruch

Als er am Abend nach Hause kam, sah ein Bewohner einen fremden Mann in seinem Wohnzimmer. Sofort fasste er einen gewagten Plan - und ging volles Risikio.

Mann kommt in Oldenburg nach Hause und sieht Einbrecher in seiner Wohnung

Bewohner fasst gewagten Plan und bittet Nachbarn um Hilfe

Einbrecher wird bei Fluchtversuch von Bewohner und Nachbar zu Boden gebracht

Die alarmierte Polizei nimmt den Einbrecher mit

Oldenburg - Ein 34-jähriger Mann aus Oldenburg kam am Montag, 28. Januar, gegen 20 Uhr nach Hause - und traute seinen Augen kaum, wie nordbuzz.de* berichtet. Denn nachdem er sein Fahrrad am Mehrfamilienhaus an der Schützenhofstraße abgestellt hatte, konnte er durch sein Wohnzimmerfenster im Erdgeschoss einen unbekannten Mann sehen. Sofort fasste der Mann aus Oldenburg einen gewagten Plan.

Oldenburg: Mann holt Verstärkung, um Einbrecher zu überwältigen

Er bat einen 26-jährigen Nachbarn um Hilfe und schloss in der Folge ganz leise die Eingangstür seiner Wohnung auf - der Nachbar des Mannes aus Oldenburg bezog unterdessen Stellung an der Terrassentür. Im Flur seiner Wohnung stieß der Oldenburger auf den unbekannten Einbrecher - dieser versuchte zu flüchten.

Der 34-Jährige ließ sich jedoch nicht zur Seite schubsen und überwältigte den Einbrecher - mithilfe des Nachbarn, der inzwischen hinzugeeilt war.

Polizei Oldenburg kann Einbrecher festnehmen

Das tatkräftige Duo aus Oldenburg drückte den Einbrecher solange zu Boden, bis die zwischenzeitlich alarmierte Polizei den mutmaßlichen Einbrecher mit zur Wache nahm.

Bei einer späteren Durchsuchung stellten die Beamten fest, dass der Mann in der Wohnung bereits Schmuck und Bargeld zum Abtransport bereitgestellt hatte.

