Ehepaar durchbricht Mauer mit Range Rover - Sie glauben nicht, wo die beiden gelandet sind

Emden - Diese Fahrübungen verliefen ohne Gottes Segen. Bei Fahrübungen in einem Range Rover durchbrach ein betrunkenes Ehepaar die Mauer eines Gemeindehauses und landete mit dem Neuwagen im Altarraum. Beide Insassen kamen auf 1,65 Promille, die Fahrerin hatte beim Einparken Gas und Bremse. Resultat: Es entstand ein hoher sechsstelliger Schaden, inklusive möglicher Einsturzgefahr.

Ihren Führerschein war die 47-Jährige anschließend los, wie nordbuzz.de* berichtet. Ein Unfall mit einer ebenfalls ungewöhnlichen Konstellation ereignete sich kürzlich, als ein Güterzug einen Gülle-Traktor rammte und mitschleifte, wie nordbuzz.de berichtet.

Am Sonntag, 24. Februar, kam es nach Angaben von Polizei und "Nonstopnews" gegen 13 Uhr in Emden zum spektakulären Ende vermeintlich harmloser Fahrübungen. Ein betrunkenes Ehepaar war gerade dabei Einparkübungen in einem nagelneuen Range Rover auf einem Parkplatz durchzuführen. Die 47-jährige Fahrerin verwechselte dabei Gas- und Bremspedal des Automatikwagens ihres 44-jährigen Mannes. Mit hoher Geschwindigkeit preschte der Neuwagen über einen Gehweg, durchbrach einen Zaun und schließlich die Mauer eines Gemeindehauses der evangelisch-christlichen Baptistengemeinde. Ausgerechnet im Altarraum kam der Range Rover zum Stehen. Beide Insassen blieben unverletzt, dennoch dürfte der Vorfall ein langwieriges Nachspiel haben.

Fahrübungen gehen in Emden nach hinten los: Einsturzgefahr bei Oldenburg möglich

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten Polizeibeamte fest, dass beide Eheleute stark alkoholisiert waren - jeweils mit 1,65 Promille, wie ein Atemalkholtest ergab. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet, der Führerschein der 47-Jährigen beschlagnahmt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Die Feuerwehr Emden sicherte und stützte den betroffenen Gebäudeteil provisorisch. Einsturzgefahr konnte nicht ausgeschlossen werden und muss durch einen Statiker geprüft werden. Insgesamt dürfte der Schaden in einem hohen sechsstelligen Bereich liegen, am Range Rover Neuwagen ist ein Totalschaden anzunehmen. Von der Versicherung dürfte das Ehepaar aufgrund der Alkoholisierung nichts erwarten können.

+ An dem Range Rover Neuwagen dürfte ein Totalschaden entstanden sein, der Gesamtschaden wird auf einen höheren sechsstelligen Betrag geschätzt. © Nonstopnews

