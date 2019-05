Psychiatrie entlässt Mann - dann tut er sofort Grausames

In Oldenburg fiel das Urteil im Prozess um einen Pädophilen, der Kinder missbraucht und die Taten im Netz verbreitet hatte.

Oldenburg - Wie nordbuzz.de* berichtet, fiel in Oldenburg das Urteil im Prozess um einen Mann aus Cloppenburg, der sich unter anderem wegen Kindesmissbrauchs, Vergewaltigung sowie wegen des Herstellens und Verbreitens von Kinderpornografie vor Gericht verantworten musste. Das Fatale: Die Taten wären höchstwahrscheinlich vermeidbar gewesen!

Oldenburg: Pädophiler Mann aus Cloppenburg aus Psychiatrie entlassen - dann missbraucht er Kinder

Der Mann aus Cloppenburg, der als "gefährlich" gilt, hat immer wieder Kinder schwerst sexuell missbraucht. Zu einem früheren Zeitpunkt war der 44-Jährige bereits zu drei Jahren Haft verurteilt worden.

Bevor er seine aktuellsten Straftaten beging, aufgrund derer er nun in Oldenburg verurteilt wurde, hatte der Angeklagte bereits mehrere Jahre in der Psychiatrie gesessen und wurde 2012 als "geheilt" entlassen.

Oldenburg: Mann aus Cloppenburg missbraucht Kinder und stellt Videos der Taten ins Netz

Ab 2012 missbrauchte der Pädophile zwei elfjährige Jungen und stellte die Videos der Taten im Netz. Er teilte die Kinderpornografie mit anderen Nutzern und brüstete sich mit seinem "Werk". Im Vorfeld soll sich der Mann aus Cloppenburg das Vertrauen seiner Opfer und deren Familien erschlichen haben.

Urteil im Prozess in Oldenburg: Richter verurteilt Angeklagten zu langer Haftstrafe

Der 44-Jährige wurde nun in Oldenburg zu neuneinhalb Jahren Haft verurteilt, wie die NWZ (Achtung, Paywall) berichtet. Zudem wurde eine zeitlich unbegrenzte Unterbringung in einer geschlossenen Psychiatrie angeordnet.

+ Prozess in Oldenburg nach sexuellem Missbrauch: Der Mann aus Cloppenburg war als geheilt aus der Psychiatrie entlassen worden (Symbolfoto) © picture alliance/dpa

