Brutaler Überfall: REWE-Räuber verletzen Wachmann schwer - Wer sind die Täter?

In Oldenburg haben zwei brutale Räuber den Wächter einer REWE-Filiale und angegriffen und schwer verletzt. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

In Oldenburg kam es am Samstagabend zu einem Raubüberfall auf eine REWE-Filiale

Zwei unbekannte Täter verletzten einen Wächter schwer

Auch vier weitere Mitarbeiter wurden angegriffen

Die Räuber konnten Bargeld entwenden und sind immer noch auf der Flucht

Oldenburg - Bei einem Raubüberfall am Samstagabend mitten in Oldenburg ist ein Mann schwer verletzt worden, wie nordbuzz.de* berichtet. Die Täter konnten nach der Tat flüchten. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Raubüberfall auf REWE-Filiale in Oldenburg: Brutale Täter verstecken sich und greifen an

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, kam es am Samstagabend gegen 23.30 Uhr in der REWE-Filiale an der Hauptstraße in Oldenburg zu einem Raubüberfall. Die Beamte gehen davon aus, dass sich die zwei maskierten Täter im Toilettenbereich des Ladens versteckt hatten. Als sie dann plötzlich von einem 64-jährigen Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma entdeckt wurden, sprühten sie ihm Pfefferspray ins Gesicht und schlugen mehrfach mit einem Gegenstand auf seinen Kopf ein. Danach trafen die Täter auf vier weitere Mitarbeiter des Geschäfts und griffen sie mit dem Pfefferspray auf einer ähnlichen Weise an. Anschließend konnten die Unbekannten eine bisher unklare Summe Bargeld entwenden und zu Fuß fliehen.

Brutale REWE-Räuber: Wachmann schwer verletzt im Krankenhaus

Der 64-jähriger Wächter musste aufgrund seiner schweren Kopfverletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Es besteht glücklicherweise keine Lebensgefahr. Mehrere Rettungswagen waren vor Ort und kümmerten sich auch um die vier weiteren Mitarbeiter, die nur leicht verletzt wurden. Die Täter sind weiterhin flüchtig. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise rund um die Tat bzw. die zwei unbekannten Männer. Auch die Polizei Hannover bittet in folgendem Fall um Mithilfe aus der Bevölkerung: 100.000-Euro-Horror! Frau lässt Mann in Wohnung - sie ahnt nicht, wer er ist.

Nach Raubüberfall in Oldenburg: Wer kann Hinweise zu den Tätern geben?

So werden sie beschrieben:

schlank

ca. 1,70 m groß

komplett dunkel bekleidet

jeweils mit einer Sturmhaube maskiert

Hinweise an die Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt/Ammerland unter der Telefonnummer 0441/790-4115.

+ Die Täter machten von Reizgas Gebrauch © picture alliance/dpa

