Oktoberfest als Massenbesäufnis? Nein! Der Münchner Moses Wolff verteidigt seine Wiesn

Der Wiesn-Anstich ist für mich der wichtigste Tag des Jahres, die Böllerschüsse um 12 Uhr, die erste Maß, dieser Duft, dieser Schaum, dieser erste Schluck. Ein kompletter Wahnsinn. Mein Herz schlägt allein bei dieser Vorstellung schneller.

Was haben wir für schöne Sitten und Bräuche, wie gern trage ich meine achtzig Jahre alte Lederhose, kombiniert mit einer schönen Angermaier-Weste und meinen bequemen Haferlschuhen. Wie gern spreche und höre ich die bairische Sprache. Wie gern sitze ich mit Menschen aus aller Welt zusammen und feiere das Leben, die Liebe, das Bier, die Freude und die Gemütlichkeit.

+ „Ich denk mir ja jedes Jahr einen neuen Schabernack aus.“ © Privat-Archiv Moses Wolff

Ich bin so gut wie jeden Tag draußen, sitze gerne im Biergarten, mag es aber auch im Zeltinneren, auf den Galerien, in den Boxen oder manchmal auch im Mittelschiff, wo ich mich an jener geballten Euphorie, die tausende von Menschen gleichzeitig erleben, erfreue. Ich suche sowohl die Schaustellergasse mit den unfassbar lustigen Recommandeuren im Teufelsrad und den stets zu Streichen und frechen Sprüchen aufgelegten Mitarbeitern der Krinoline auf, als auch die schönsten gastronomischen Betriebe der Welt: die Bierzelte. Die Bierqualität ist hervorragend, der Schaum immer perfekt, die Temperatur optimal, das Prickeln, im Fachjargon „Rezenz“ genannt, überzeugend und eingeschenkt sind die Maßen in der Regel auch ordentlich. Schnaps trinke ich auf der Wiesn eher selten, wenn dann wirklich einheimische Produkte, zum Beispiel gibt es in Bodos Cafézelt einen sensationellen Munich Mule mit Ginger Beer, Gurke und dem wirklich einzigartigen Gin aus der Münchner Destillerie „The Duke“.