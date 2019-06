Was kostet die Mass auf dem Oktoberfest 2019? So teuer könnte es dieses Jahr werden

Jedes Jahr besuchen Millionen von Menschen das Oktoberfest in München. Eine Frage, die viele betrifft: Was kostet die Mass auf der Wiesn 2019?

München - Es ist eine Zahl, die jedes Jahr wieder mit Spannung erwartet wird: Was kostet die Mass in diesem Jahr auf dem Oktoberfest? Jahr für Jahr ist der Bierpreis bisher gestiegen - und lag im vergangenen Jahr dann letztlich in einer Preisspanne zwischen 11,10 und 11,50 Euro.

Bierpreis 2019 auf dem Oktoberfest: Wann wird Preis für die Wiesn verkündet?

Jetzt also die Frage, auf die alle warten: Was kostet die Mass auf dem Oktoberfest 2019? Noch ist nicht bekannt, wann die Bierpreise für die Wiesn verkündet werden. Doch die Wiesn 2019 rückt näher. Das größte Volksfest der Welt startet in diesem Jahr am 21. September.

So hat sich der Bierpreis auf dem Oktoberfest entwickelt

Der Bierpreis ging in den vergangenen Jahren stetig nach oben. Lag der Preis 2002 im Schnitt noch bei 6,80 Euro, riss der Masspreis 2014 die zehn-Euro-Marke. Und seitdem hat sich einiges getan, bis der Bierpreis dann laut tz.de* im vergangenen Jahr auf 11,50 Euro geklettert ist.

Bereits im Vorfeld des Oktoberfests 2019 gab es Ärger rund um den Bierpreis. Grund war die mögliche Erhöhung des Bierpreises auf der Wiesn, wie tz.de* berichtet.

Wiesn-Mass 2019: So viel kostet das Bier dieses Jahr auf dem Oktoberfest

Jetzt also die große Frage: Reißt der Bierpreis 2019 die 12 Euro Marke? Sobald der Preis für die Wiesn-Mass 2019 fest steht, wird dieser Artikel aktualisiert.

Die genauen Preise für Bier- und Getränkepreise in den großen Festzelten auf dem Oktoberfest 2018 hat tz.de* aufgelistet.

*tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.