Tödlicher Unfall in Offenbach: Mann gerät unter Linienbus

Tödlicher Unfall in Offenbach: Ein Mann ist vor dem Sana-Klinikum unter einen Linienbus geraten. (Symbolbild)

Tödlicher Unfall in Offenbach: Ein Mann ist unter einen Linienbus geraten.

Tödlicher Unfall in Offenbach

Radfahrer gerät vor Sana-Klinikum unter Linienbus

Für ihn kam jede Hilfe zu spät

Offenbach – Zu einem tödlichen Unfall ist es am Mittwoch (11.03.2020) gegen 16.40 Uhr vor dem Sana-Klinikum in Offenbach gekommen. Nach bisherigem Kenntnisstand geriet ein Radfahrer nahe dem Haupteingang am Starkenburgring unter einen Linienbus.

Tödlicher Unfall in Offenbach: Mann gerät unter Bus

Für den noch nicht identifizierten Mann kam jede Hilfe zu spät. Die Polizei in Offenbach hat laut ihrem Sprecher Rudi Neu Hinweise, dass das Unfallopfer am Straßenrand stand, der Bus das Vorderrad erfasste und den Mann förmlich unter sich zog.

tk

Zu einem tragischen Unfall kam es auch auf einer Baustelle in Offenbach. Gebäudeteile lösten sich und trafen einen Mann. Nach einem weiteren Unfall in Offenbach mit einem Ford ohne Kennzeichen flohen kürzlich die Insassen des Wagens.