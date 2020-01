Ekel-Alarm in der S-Bahn: Fahrgäste sitzen stundenlang fest – 1. Klasse wird zur Toilette

Chaos durch S-Bahn-Störung

+ © Fotos: Tom Weller/dpa/privat - montage ippen Digital Ekel-Alarm in der S2 zwischen Heusenstamm und Offenbach: Fahrgäste sind stundenlang gefangen. Sie wandeln die 1. Klasse zur Toilette um. © Fotos: Tom Weller/dpa/privat - montage ippen Digital

Ekel-Alarm in der S-Bahn-Linie S2 zwischen Offenbach und Heusenstamm: Die Fahrgäste sind stundenlang in der S-Bahn gefangen. Sie pinkeln in der 1. Klasse in Becher.