Polizei findet hilflosen Mann: Kurz darauf stirbt er - Frau liefert entscheidenden Hinweis 

In Offenbach wird ein hilfloser Mann in einer Bahnunterführung gefunden. Kurz darauf verstirbt er. Nun liefert eine Zeugin einen entscheidenden Hinweis.

Polizei findet hilflose Person in Offenbach auf

findet hilflose Person in auf Unbekannter stirbt kurz darauf in einem Krankenhaus

Zeuge liefert entscheidenden Hinweis

Update vom Dienstag, 21.01.2020: Die Identität des toten Mannes aus Offenbach ist offenbar geklärt. Die öffentliche Fahndung der Polizei hat am Ende den Durchbruch gebracht. Eine Frau entdeckte den Beitrag bei Facebook und meldete sich direkt bei der Polizei. Sie erkannte den Mann wieder und wusste sogar, wo er wohnt. Demnach ist der Mann 60 Jahre alt und wohnte in Offenbach.

Die Kripo geht davon aus, dass der Mann eines natürlichen Todes starb. Zeugen fanden ihn hilflos unter eine Bahnunterführung. Kurze Zeit später starb er.

Offenbach: Polizei findet hilflosen Mann - Kurz darauf stirbt er

Erstmeldung vom Montag, 20.01.2020: Offenbach - Die Kriminalbeamten der Vermisstenstelle des Polizeipräsidiums Südosthessens hoffen auf Hinweise aus der Bevölkerung, um die Identität eines unbekannten, toten Mannes zu klären.

Laut der Polizei wurde der Tote „als hilflose Person“ am Montagmorgen, gegen 6.50 Uhr bei der Bahnunterführung Bieberer Straße/Feldstraße in Offenbach aufgefunden. Anhaltspunkte für eine Gewalttat liegen der Polizei bisher nicht vor.

Offenbach: Unbekannter Mann verstirbt im Krankenhaus

Rettungsdienst und Notarzt kümmerten sich nach dem Auffinden um die medizinische Versorgung des unbekannten Mannes in Offenbach. Dennoch verstarb der Mann kurz darauf im Krankenhaus.

Die Polizei hat Hinweise, dass der Unbekannte polnischer Herkunft sein könnte. So wurde bei dem Mann ein Mobiltelefon gefunden, dass in polnischer Sprache eingestellt war. Ausweispapiere hatte der Unbekannte dagegen nicht bei sich.

Offenbach: Polizei schätzt den Mann auf etwa 60 Jahre

Der Tote aus Offenbach wurde etwa 60 Jahre alt. Er ist laut Polizei circa 1,75 Meter groß. Der Unbekannte hat eine kräftige Gestalt, dunkelblonde Haare und blaue Augen.

Der Mann war mit einer dunkelgrünen Jacke und einer dunklen Hose bekleidet. Zudem hatte er einen schwarzen Rucksack bei sich. Die Kripo bittet nun um Hinweise unter der Rufnummer 069-80981234 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

