Messer-Attacke vor Schule: 17-Jähriger muss sofort ins Krankenhaus

Messerstiche an einer Schule in Offenbach

Vor einer Schule im südhessischen Offenbach eskaliert ein Streit. Ein 17 Jahre alter Jugendlicher wird dabei mit einem Messer verletzt.

Offenbach - Noch unklar sind die Hintergründe einer Auseinandersetzung unter jungen Männern in Südhessen, die sich am Donnerstagnachmittag (11. Apri) in der Buchhügelallee (Höhe Hausnummer 85) in Offenbach ereignet hat. Dabei erlitt ein 17-Jähriger eine Stichverletzung im Oberkörper. Polizeibeamte nahmen kurz darauf einen 18 Jahre alten Verdächtigen vorläufig fest. Darüber berichtet op-online.de*.

Angriff mit Messer und Schlägerei vor Schule

Nach ersten Erkenntnissen trafen gegen 14.25 Uhr der mutmaßliche Täter und der 17-Jährige, die sich wohl kennen, am Ausgang der Theodor-Heuss-Schule mit ihren jeweiligen Begleitern aufeinander und gerieten in einen Streit. In dessen Verlauf soll der Rodgauer den jungen Offenbacher verletzt haben. Zudem erlitt einer der Begleiter eine Platzwunde im Gesicht.

Offenbach: Mutmaßlicher Täter flüchtet, Polizei schnappt zu

Der 18-Jährige flüchtete anschließend, wurde kurz darauf aber bei einer Polizei-Fahndung gefasst. Der 17-Jährige kam zur Behandlung in ein Krankenhaus; Lebensgefahr besteht offenbar nicht.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt, Zweigstelle Offenbach, wurde der Beschuldigte zur richterlichen Vorführung gebracht. Es wurde Untersuchungshaft angeordnet. Die Ermittlungen dauern an. (dr)

Lesen Sie auch auf op-online.de*:

Unbekannte töten vier Ziegen - Polizei sucht Zeugen

Unbekannte Tierquäler haben im hessischen Babenhausen vier Ziegen getötet. Die Polizei sucht Zeugen.

Rattenplage im Nordend: Stadt bekämpft Nager in der Kanalisation

Die Anwohner sprechen von einer Rattenplage, die Stadt sieht es wohl eher als einen üblichen Fall an, mit dem sich aber gleich mehrere Ämter und Abteilungen befassen.

Bombe im Main gefunden: Zur Sprengung reisen Spezialtaucher an

Am Palmsonntag wird eine Bombe im Main entschärft. Dafür wird ein großer Teil der Frankfurter Innenstadt evakuiert - hier finden Sie alle Informationen.

*op-online.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.