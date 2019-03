Großstadt scheitert mit cleverer Idee für Pfandsammler

Jeder hat sie schon einmal beobachtet: Pfandsammler, die durch die Stadt ziehen und aus Mülleimern Leergut sammeln. Um ihnen die "Arbeit" zu erleichtern, hatte Offenbach eine clevere Idee. Ohne Erfolg.

Offenbach - Clevere Idee, aber kein Erfolg: Um Pfandsammlern entwürdigendes Wühlen in Abfalleimern zu ersparen, hatte die Stadt Offenbach in Südhessen im Herbst 2017 an ausgewählten Mülleimern und Laternenpfählen probeweise sogenannte Pfandringe angebracht, in denen Passanten ihr Leergut hinterlassen können. Nun ist die Testphase beendet. Das Ergebnis laut op-online.de*: Ernüchternd.

Die Pfandringe in Offenbach kosten die Stadt jede Menge Geld, werden aber nur selten benutzt. Rund 10.500 Euro kosteten beispielsweise Anschaffung und Installation, 14 .000 pro Jahr die Leerung, Reinigung und Reparatur. „Im Beobachtungszeitraum von einem Jahr wurden an nur zwei Tagen Pfandgebinde in den Ringen gesehen“, so die Stadt. Und auch die Pfandsammler zeigten sich anscheinend unbeeindruckt. „Sie durchsuchen nach wie vor konsequent alle Papierkörbe“, bilanziert die Großstadt. Die ganze Geschichte lesen Sie auf op-online.de*.

