Frau in Offenbach auf offener Straße in ihrem Auto erschossen - Neue schockierende Details

In Offenbach ist eine Frau aus einem vorbeifahrenden Auto erschossen worden. Kurze Zeit später fand die Polizei einen Wagen, mit dem wohl der Schütze vom Tatort geflohen war.

16.43 Uhr: Neues Update von der Polizei! Es handelt sich offenbar nicht um eine typische Beziehungstat. Täter und Opfer hätten sich gekannt und es habe sich um eine gezielte Tat gehandelt, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presseagentur: „Der Täter wusste, dass sich die Frau dort aufhalten würde.“

Bis Freitagnachmittag sei der Mann, auf dessen Spur die hessische Polizei im Zuge ihrer Ermittlungen kam, noch flüchtig. Die 44-Jährige parkte den Angaben zufolge am Straßenrand und wartete auf ihr Kind.

Von einer klassischen Beziehungstat sei nicht auszugehen, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Der 42-Jährige sei eher mit der Schwester des Opfers bekannt gewesen, inwieweit er die 44-Jährige kannte, müsse noch ermittelt werden. Die Obduktion habe außerdem ergeben, dass die Frau an einem Schuss in die Halsregion starb.

Frau mitten in Offenbach auf offener Straße in ihrem Auto erschossen - Neue schockierende Details

15.01 Uhr: Die Hintergründe der dramatischen Tat in Offenbach bleiben weiterhin unklar. Nach Informationen von bild.de soll es sich um eine Beziehungstat gehandelt haben. Dem Nachrichtenportal zufolge soll der Täter genau gewusst haben, dass er die 44-Jährige an diesem Ort und zu diesem Zeitpunkt antreffen würde. Bild.de berichtet zudem, dass die Frau im Auto vor einer Kampfsportschule auf ihr Kind gewartet habe, kurz bevor sie erschossen wurde. Die Polizei bestätigte diese Informationen allerdings nicht.

Wie ein Polizeisprecher gegenüber op-online.de* äußerte, besteht „keine Gefahr für die Bevölkerung" in Offenbach.

Update 11.53 Uhr: Nach einem tödlichen Schuss auf eine 44-jährige Frau in Offenbach ist der Täter weiterhin auf der Flucht. Die Fahndung nach dem Schützen dauere an, sagte ein Polizeisprecher am Freitagvormittag. Zudem sagte er, die Polizei „gehe von einem Mann aus.“ Dieser soll 42 Jahre alt sein, wie die Nachrichtenagentur afp berichtet. Zeugen hatten die Tat beobachtet.

Die Polizei hatte zunächst mitgeteilt, die Frau sei offenbar auf offener Straße erschossen worden. Es werde aber auch ermittelt, ob sie während der Tat möglicherweise in einem Auto gesessen habe, sagte ein Sprecher am Morgen. Am Tatort sei ein Auto mit einem Einschussloch in der Scheibe sichergestellt worden. Die Polizisten fanden wenig später auch einen Wagen, bei dem es sich wohl um das Fluchtfahrzeug des Täters handelt. Die Frau erlag noch am Tatort ihren Verletzungen.

Der genaue Tathergang werde noch ermittelt, sagte ein Polizeisprecher. Auch eine Obduktion wurde angeordnet. Die Polizei bittet weitere Zeugen der Tat, sich zu melden.

Mitten in Offenbach: Frau auf offener Straße in ihrem Auto erschossen

Offenbach - Eine 44 Jahre alte Frau ist im hessischen Offenbach auf offener Straße erschossen worden. Wie die Polizei mitteilte, soll der Täter am Donnerstagabend in einem Auto geflüchtet sein, aus dem er wohl auch die Schüsse abgegeben hat. Laut Bild soll es sich dabei um einen Audi handeln. Die Polizisten fanden wenig später einen Wagen, bei dem es sich wohl um das Fluchtfahrzeug handelt. Die Suche nach dem Schützen ging weiter. Die Frau erlag noch am Tatort ihren Verletzungen.

Auf offener Straße erschossen: Hintergrund unklar

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hielt sich die 44-Jährige kurz vor 19 Uhr auf der Frankfurter Straße auf, als auf sie geschossen worden sei. Ein Polizeisprecher sagt, dass die Frau „noch in ihrem Auto“, wohl einem Porsche, gesessen habe, als der Wagen vorbeifuhr. Dann sollen ein oder mehrere Schüsse gefallen sein.

Zum Hintergrund der Tat machte die Polizei in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Darmstadt, die die Ermittlungen übernimmt, keine Angaben. „Mehr Einzelheiten geben wir nicht bekannt“, sagte er. Die Fahndung nach dem Schützen dauert an, wie op-online* berichtet. Gefasst sei aber noch niemand. Mannheim24* zeigt Bilder des Einsatzes des SEK in diesem Fall.

In Versmold, Niedersachsen, wurde eine 27-Jährige ebenfalls auf offener Straße erschossen. Der Täter, ihr Ex-Freund, konnte aber gefasst werden. In Dresden ereignete sich hingegen ein Familiendrama, bei ein Kind getötet wurde.

sh/dpa

