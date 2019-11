Feuer-Drama: Frau stirbt in den Flammen

In Offenbach hat es in einem sechsgeschossigen Mehrfamilienhaus am Donnerstagmittag gebrannt, dabei kam für eine Bewohnerin jede Hilfe zu spät. Polizei und Feuerwehr waren mit Großaufgebot vor Ort.

Feuer-Drama in Offenbach: Bei einem Brand stirbt eine Frau in den Flammen.

Feuer-Drama in Offenbach

Bei einem Brand stirbt eine Frau

Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr

Offenbach - Am Donnerstagmittag (28.11.) ist eine Frau bei einem Brand in einem sechsgeschossigen Mehrfamilienhaus in Offenbach tot aufgefunden worden. Mehrere Anwohner meldeten den Brand in dem Mehrfamilienhaus am Starkenburgring gegen 13.50 Uhr der Feuerwehr in Offenbach, das teilte das Polizeipräsidium Südosthessen mit.

Feuer in Offenbach: Mehrfamilienhaus brennt

Daraufhin rückten ein Großaufgebot der Polizei und Feuerwehr zu dem Feuer so schnell wie möglich aus, um den Brand in Offenbach zu löschen. Wie die Feuerwehr Offenbach berichtete, wurde bereits in der ersten Minute bekannt, dass sich noch eine Person in der Brandwohnung aufhielt. Daraufhin wurden weitere Fahrzeuge der Feuerwehr und ein Notarzt zur Einsatzstelle entsandt.

Der Brand im Wohnzimmer einer Wohnung im zweiten Obergeschoss in Offenbach konnte von der Feuerwehr nach kurzer Zeit unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Zwei Personen aus dem Wohnhaus wurden von der Feuerwehr über einen Balkon sowie durch den Treppenraum gerettet und in Sicherheit gebracht. Zwei Patienten mit Verdacht auf Rauchgas-Intoxikation wurden in eine Klinik gebracht. Drei weitere Bewohner behandelte der Rettungsdienst ambulant vor Ort.

Für die Person in der Brandwohnung kam jedoch jede Hilfe zu spät, sie verstarb noch am Einsatzort.

Feuer in Offenbach: Brandursache noch unklar

In den angrenzenden Gebäuden und Wohnungen konnte die Feuerwehr nach dem Brand in Offenbach keine Kohlenmonoxid-Konzentration feststellen, sodass keine weitere Gefährdung der Anwohner besteht. Die Brandursache ist derzeit noch nicht bekannt, die Polizei Offenbach übernimmt die Ermittlungen.

Der Starkenburgring ist eine Allee im Süden der Innenstadt von Offenbach. Offenbach am Main ist mit circa 138.000 Einwohnern die fünftgrößte Stadt Hessen und liegt im Rhein-Main-Gebiet.

Anfang November hat die Polizei zwei junge Männer von der Feuerwehr festgenommen, die unter Verdacht stehen, selbst viele Brände in Offenbach und der Region gelegt zu haben. Der Feuerwehrchef von Offenbach zeigt sich entsetzt darüber.

aba

*op-online.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.