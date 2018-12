Frau besucht Friedhof - am Grab bekommt sie einen riesigen Schreck

Bei einem besinnlichen Friedhofsbesuch an Heiligabend bekommt eine Frau unfreiwillig nackte Wahrheiten enthüllt.

Offenbach - Als am Montag (24.12.) eine Frau nahe der Schwarzbachstraße in Obertshausen (Landkreis Offenbach) in Ruhe den Friedhof besuchen wollte, wurde sie zum Opfer eines Kriminellen. Statt eines besinnlichen Besuchs am Grab sah sie Dinge, die sie nicht sehen wollte. Darüber berichtetextratipp.com*.

Exhibitionist auf Friedhof bei Offenbach: Frau verschwindet nach grauenvollem Anblick

An Weihnachten der Verstorbenen auf dem Friedhof gedenken. Das war wohl der Grund, weshalb eine Frau in Offenbach auf dem Friedhof war, als plötzlich ein schwarz gekleideter Mann (35) auftauchte und sich vor die Frau stellte. Das teilte die Polizei in einer Pressemitteilung mit. Was dann gegen 15 Uhr passierte, konnte die Frau wohl selbst nicht fassen. Vor ihroffenbarte sich das blanke Grauen: Der Mann zog sich vor ihr aus! Nur ein Schal verdeckte sein Gesicht. Als sich weitere Friedhofsbesucher näherten, lief der Exhibitionist davon. Da hatte ein Zeuge bereits die Polizei alarmiert. Doch bis diese eintraf, war auchdas Opfer verschwunden.

Die Kriminalpolizei in Offenbach sucht nun nach dem Exhibitionisten und weiteren Zeugen. Außerdem soll die geschädigte Frau Kontakt mit der Polizei aufnehmen, um wichtige Informationen über den Kriminellen mitzuteilen. Denn nur wenn die Dame einen Antrag auf Belästigung stellt, können die Beamten eine Strafverfolgung einleiten. Ohne die Aussage der Friedhofsbesucherin kann der Exhibitionist aus dem Landkreis Offenbach demnach nicht belangt werden.

Offenbach: Diese Strafe könnte den Exhibitionisten erwarten

Viele Exhibitionisten erregt es, sichin der Öffentlichkeit zu entblößen und das Geschlechtsteil zu zeigen. Die Opfer sind meist Fremde. Ein Exhibitionist kann mit einer Geldstrafe rechnen oder eine Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr erhalten.

