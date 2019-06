Wo ist Noemie? 14-jähriges Mädchen vermisst

Seit einer Woche ist die 14-jährige Noemie aus Oberursel spurlos verschwunden. Zuletzt war sie in Frankfurt. Die Polizei ermittelt.

Oberursel/Frankfurt - Seit dem späten Samstagabend (1. Juni), gegen 23.40 Uhr, wird die 14-jährige Noemi Mignon Schumann aus Oberursel vermisst. Wie das Polizeipräsidium Hochtaunus mitteilte, führt ihre letzte Spur am Samstagabend zu Freunden in Frankfurt am Main.

Die vermisste Jugendliche ist ca. 1,55 Meter groß, zierlich mit dunklem Haar und braunen Augen. Zuletzt trug sie dunkle Leggins, schwarze Schuhe und ein sportliches Oberteil. Das Mädchen sei meistens stark geschminkt mit künstlichen Wimpern.

Oberursel: 14-jähriges Mädchen vermisst

Die Polizei hat derzeit einen ersten Verdacht, wo sich das Mädchen befinden könnte: Es besteht die Möglichkeit, dass die Vermisste sich auf dem Weg nach Frankreich - möglicherweise Paris - befindet oder dies anstrebt.

Die Bad Homburger Kriminalpolizei bittet Personen, die etwas zum Aufenthaltsort der Vermissten sagen können, sich unter der Telefonnummer 06172 120-0 zu melden. Zurzeit fehlt von der 14-Jährigen jede Spur.

(aba)

Das könnte Sie auch auf fnp.de* interessieren:

Der Tod von Walter Lübcke: Wurde er hingerichtet? Erschreckende Details

Nach dem Tod von Walter Lübcke versucht die Soko herauszufinden, was sich in der Tatnacht abgespielt hat. Die Details sind erschreckend.

Polizist wollte Einbrecher fassen - dann wurde er vom Zug überrollt und getötet



Tragisches Unglück: Ein Polizist wollte einen Einbrecher schnappen, doch dann wurde er von einem Zug überrollt und getötet.