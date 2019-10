Großeinsatz in Oberursel: Mehrere Menschen verletzt - Täter flüchtig

In der Gemeinschaftsunterkunft Hohemark in Oberursel sind zwei Frauen verletzt worden.

An einem Flüchtlingsheim in Oberursel ist die Polizei momentan mit einem Großaufgebot vor Ort. Es soll Verletzte geben.

Update vom Mittwoch, dem 30. Oktober 2019, 15.20 Uhr: Auf dem weitläufigen Gelände, das die Unterkunft für geflüchtete Menschen beherbergt, steht auch eine Klinik für Psychotherapie. Der Träger ist ein christlicher Sozialverband. Die Großlage, wegen der die Polizei heute Mittag ausrückte, soll sich aber in der Flüchtlingsunterkunft zugetragen haben.

Nach unbestätigten Medienberichten sollen zwei Frauen verletzt worden sein, womöglich durch einen Messerangriff. Nach dem Täter wird weiterhin gefahndet, die Polizei ist auch mit einem Hubschrauber im Einsatz.

Großeinsatz in Oberursel: Mehrere Menschen verletzt

Update vom Mittwoch, dem 30. Oktober 2019, 14.20 Uhr: Die Polizei ist weiterhin mit einem Großaufgebot in Oberursel vor Ort. Zwei Frauen sollen in einer Flüchtlingsunterkunft von einem Mann verletzt worden sein, der sich seitdem auf der Flucht befindet.

Informationen der „hessenschau“ zufolge soll der mutmaßliche Täter mit einem Messer bewaffnet sein. Ein Sprecher des Polizeipräsidiums Westhessen konnte dies zunächst nicht bestätigen. Auch die Vermutung, dass es sich um eine Beziehungstat handle, wies der Sprecher zunächst zurück. Es wird weiterhin nach dem mutmaßlichen Täter gefahndet.

Erstmeldung vom Mittwoch, dem 30. Oktober 2019, 14.10 Uhr: Oberursel (Hochtaunus) – In einer Flüchtlingsunterkunft soll ein Mann am Mittwochvormittag zwei Frauen verletzt haben. Die beiden Verletzten sollen nach Angaben eines Polizeisprechers in ein Krankenhaus gebracht werden. Zu dem Zustand der beiden Opfer konnten keine Angaben gemacht werden. Zunächst berichtete die „hessenschau“ über den Vorfall.

Oberursel: Zwei Verletzte in Flüchtlingsunterkunft

Die Polizeibeamten sollen das weiträume Gelände derzeit umstellt haben. Auch ein Polizeihubschrauber sei im Einsatz. Man vermute, dass der Täter noch auf dem Gelände sein könnte, wie der Sprecher mitteilte. Die Hintergründe der Tat sind derzeit noch völlig unklar.

