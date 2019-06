Noemie (14) vermisst: Mutter bittet um Hilfe und äußert schlimmen Verdacht

Seit über einer Woche ist die 14-jährige Noemie aus Oberursel verschwunden. Die Mutter des Mädchens bittet um Hilfe und äußert zudem einen schlimmen Verdacht.

Update, 10. Juni, 13.57 Uhr: Die 14-jährige Noemi Mignon Schumann aus Oberursel wird weiterhin vermisst. Die Mutter des Mädchens bittet nun über das Soziale Netzwerk Facebook um Hilfe. „Jeder der ein Kind hat kann sich wohl vorstellen dass man als Mutter fast zerbricht an der Ungewissheit ob es seinem Kind gut geht und wo es ist“, schreibt Yvette Schumann.

Die Mutter hat zudem einen schlimmen Verdacht: „Es gibt wohl einige Kinder, Freunde von Noemi die wohl ihren Aufenthaltsort oder zumindest ihre neue Handynummer kennen, oder anderweitig im Kontakt zu ihr stehen. Es aber weder mir, noch der Polizei mitteilen wollen.“ Möglicherweise ist das Mädchen, so dem öffentlichen Schreiben der Mutter zu entnehmen, in ein Milleu in Frankfurt geraten, was selbst für Erwachsene beängstigend ist.

Noemi aus Oberursel vermisst: Letzte Spur führt nach Frankfurt

Erstmeldung, 7. Juni, 11.40 Uhr: Oberursel/Frankfurt - Seit dem späten Samstagabend (1. Juni), gegen 23.40 Uhr, wird die 14-jährige Noemi Mignon Schumann aus Oberursel vermisst. Wie das Polizeipräsidium Hochtaunus mitteilte, führt ihre letzte Spur am Samstagabend zu Freunden in Frankfurt am Main.

Die vermisste Jugendliche ist ca. 1,55 Meter groß, zierlich mit dunklem Haar und braunen Augen. Zuletzt trug sie dunkle Leggins, schwarze Schuhe und ein sportliches Oberteil. Das Mädchen sei meistens stark geschminkt mit künstlichen Wimpern.

+ Seit Samstagabend ist die 14-jährige Noemie aus Oberursel spurlos verschwunden. Die Polizei Bad Homburg bittet um Mithilfe. © Polizei Bad Homburg (Montage Zentralredaktion Mitte)

Oberursel: 14-jähriges Mädchen vermisst

Die Polizei hat derzeit einen ersten Verdacht, wo sich das Mädchen befinden könnte: Es besteht die Möglichkeit, dass die Vermisste sich auf dem Weg nach Frankreich - möglicherweise Paris - befindet oder dies anstrebt. Die Bad Homburger Kriminalpolizei bittet Personen, die etwas zum Aufenthaltsort der Vermissten sagen können, sich unter der Telefonnummer 06172 120-0 zu melden. Zurzeit fehlt von der 14-Jährigen jede Spur.

(aba/dr)

