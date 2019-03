Drama bei Karnevalsumzug: Eine Person schwer verletzt - Helfer erleiden Verbrennungen 

Eine Person wurde bei einem Umzug in Oberhausen schwer verletzt.

Ein tragisches Unglück ereignete sich beim Karnevalsumzug in Oberhausen. Ein Mensch wurde dabei schwerstverletzt, mehrere weitere Teilnehmer leicht.

Oberhausen - Beim traditionellen Karnevalsumzug in Oberhausen-Osterfeld ist am Samstagnachmittag ein Wagen in Brand geraten. Ein Mensch wurde schwerstverletzt, weitere leicht, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Das Unglück ereignete sich demnach vor Beginn des Zuges.

Der Schwerstverletzte habe auf einem Karnevalswagen mit benzinbetriebenem Stromgenerator versucht, Kraftstoff nachzugießen, ohne das Gerät auszustellen, sagte der Sprecher. Das habe eine Verpuffung verursacht, eine Stichflamme habe den Karnevalisten schwer verletzt. Er wurde mit einem Hubschrauber in eine Spezialklinik geflogen.

Vier Helfende erlitten leichte Verletzungen durch das Feuer an Armen und im Gesicht, wie der Polizeisprecher ausführte. Ein Helfer brach sich das Bein. Der Karnevalszug startete laut örtlicher Medien mit großer Verspätung.

AFP