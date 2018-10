Obdachloser bei Polizei-Einsatz erschossen - neue Details 

Ein Obdachloser (22) ist am Sonntag in Bad Oldesloe von der Polizei erschossen worden. Warum Schüsse abgefeuert wurden, ist noch unklar. Nun gibt es neue Details.

Bad Oldesloe - Der in Bad Oldesloe von einem Polizisten erschossene Obdachlose war offenbar psychisch krank. Er sei jedoch nicht als gefährlich eingestuft worden, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Lübeck, Christian Braunwarth, am Montag.

Ein Polizeibeamter hatte am Sonntag auf den 21 Jahre alten Mann geschossen und ihn so schwer verletzt, dass er noch am Ort des Geschehens starb. Die Polizei hatte das Alter des Mannes zunächst mit 22 angegeben.

Nach wie vor ist unklar, warum der Polizist auf den jungen Mann geschossen hat. Die Ermittlungen dazu liefen, sagte Braunwarth. Zuvor hatten Medien über eine mögliche Erkrankung des Opfers berichtet.

Nachdem ein junger Obdachloser in Bad Oldesloe von einem Polizisten erschossen worden ist, laufen die Ermittlungen zu dem Fall. Der Beamte, der den Schuss abgefeuert hatte, konnte nach Angaben der Polizei am Sonntag noch nicht vernommen werden.

„Der Kollege steht unter Schock“, sagte ein Sprecher am Montagmorgen. Weshalb genau der Polizist schoss, sollen die laufenden Ermittlungen klären. Nach Polizeiangaben war der 22 Jahre alte Obdachlose noch am Ort des Geschehens gestorben. Dort sei unter anderem auch ein Messer mit einer Klingenlänge von 18 Zentimetern gefunden worden.

Über Notruf war am Sonntagmittag zuvor gemeldet worden, dass sich im Bereich der Schwimmhalle in Bad Oldesloe jemand mit einem Messer in der Hand aufhalte, hieß es. Als die Polizei mit drei Streifenwagen anrückte, trafen die Beamten den Gesuchten gut 300 Meter entfernt davon an. Schließlich sei es zu dem Schuss gekommen. Die Lübecker Staatsanwaltschaft und die Kriminalpolizei ermitteln.

