Bombenfund in Nürnberg/Fürth: Fliegerbombe wurde gezielt ausgelöst

Fliegerbombe in Nürnberg gefunden

Eine Fliegerbombe wurde auf einer Baustelle in Nürnberg am Montag entdeckt. Inzwischen ist ein beispielloser Großeinsatz daraus geworden. Der Zünder ist ein Problem.

Update um 23.09 Uhr: Nürnberg vermeldet auf Twitter eine erfolgreiche Sprengung der Bombe. Es sei keine Detonation zu hören gewesen. Die Fundstelle wird nun vom Sprengmeister untersucht.

Die Sprengung ist erfolgreich ausgelöst worden, keine Detonation zu hören. Der Sprengmeister untersucht in den nächsten Minuten die Fundstelle.#nbgfliegerbombe — Stadt Nürnberg (@nuernberg_de) 18. Februar 2019

Update um 19.37 Uhr: Der Sprengmeister hat die Bombe als nicht zu entschärfen eingestuft, weshalb nun eine kontrollierte Sprengung eingeleitet wird. Die Vorbereitungen werden rund zwei Stunden andauern. Die beiden Städte Nürnberg und Fürth haben den Katastrophenfall ausgerufen. Das Bundesligaspiel zwischen dem 1. FC Nürnberg gegen Borussia Dortmund soll dennoch stattfinden.

Nürnberg - In einem Industriegebiet im Nordwesten von Nürnberg wurde am Montagvormittag eine Fliegerbombe ausgegraben. Ein Bagger förderte sie in einer Baugrube zutage.

Inzwischen sind mehrere hundert Einsatzkräfte vor Ort, führen eine Evakuierung von rund 5000 Menschen in einem Radius von rund 1000 Metern rund um den Fundort durch und sichern den Fundort ab.

Scharfe Fliegerbombe in Nürnberg macht Experten Sorgen - Sprengung möglich

Vor allem der Zünder der Bombe treibt den Einsatzkräften Schweißperlen auf die Stirn. Laut einem Sprecher der Feuerwehr Nürnberg herrscht akute Explosionsgefahr. Der Zünder ist chemisch - und damit sowieso schon unberechenbar - aber in diesem Fall noch dazu möglicherweise beschädigt. Eine Sprengung steht dem Vernehmen nach ebenfalls im Raum. Bagger schütten jedenfalls schon aktuell Erdwälle auf, um im Falle einer Sprengung anliegende Gebäude vor der Explosion zu schützen.

Merkur.de* berichtet im Live-Ticker über die Ausnahme-Lage in Nürnberg.

kmm

