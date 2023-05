Langzeitsommer dank Blockade-Hoch in NRW: So wird das Wetter an Pfingsten

Von: Jonah Reule

In NRW macht sich in den kommenden Tagen der Sommer breit (Symbolfoto). © Rene Traut/Imago

Dank eines „Blockade-Hochs“ gibt es in NRW an Pfingsten Temperaturen von bis zu 25 Grad. Danach bleibt es sommerlich.

Köln – Sonne, Sonne und noch mehr Sonne. So sehen die Wetterprognosen für NRW in den kommenden Tagen aus. Pünktlich zu den Pfingstfeiertagen sorgt laut dem Meteorologen Dominik Jung ein „Blockade-Hoch“ über den britischen Inseln für stabiles Sommerwetter in Deutschland. In den kommenden Tagen werden dabei laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) in NRW Temperaturen von knapp über 25 Grad erwartet. Auch nach Pfingsten bleibt es in NRW sommerlich. 24RHEIN berichtet, wie das Wetter in NRW in den kommenden Tagen wird.