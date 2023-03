Autofahrer stürzt mit Opel fünf Meter in die Tiefe – Polizei äußert düsteren Verdacht

Von: Martina Lippl

Teilen

Baustellenabsperrung von der A44 entfernt? Autofahrer stürzt mit seinem Opel fünf Meter in die Tiefe. © Polizei

Ein Autofahrer (59) ist mit seinem Opel über eine eigentlich abgesperrte Abbruchkante einer Autobahnbrücke gerast. Die Polizei ermittelt.

Würselen – Ein spektakulärer Unfall ereignete sich am Montagmorgen an der Autobahn A44 Anschlussstelle Broichweiden (Nordrhein-Westfalen). Ein Autofahrer ist mit seinem Opel über die Abbruchkante einer „demontierten Autobahnbrücke“ gefahren. Was dann passierte, klingt nach einer Szene aus einem Actionfilm.

Unfall an der A44: Opel fliegt 25 Meter durch die Luft

„Dabei flog der Wagen etwa 25 Meter weit, überschlug sich und stürzte 5 Meter tief auf die Eschweiler Straße“, teilt die Polizei mit. „Hier blieb das Auto auf dem Dach auf Stahlelementen zur Befestigung der Fahrbahn liegen.“ Der 59-jährige Autofahrer wurde dabei nur leicht verletzt.

Baustellenabsperrung entfernt? Opel stürzt an abgerissener Autobahnbrücke in die Tiefe

Die Polizei vermutet, dass Unbekannte die Baustellenabsperrungen und Umleitungsschilder an der A44 Richtung Lüttich entfernt haben. Nur so habe der 59-Jährige weiter auf der Fahrbahn über die Abbruchkante fahren können, anstatt die Ersatzbrücke zu nutzen. Wer zwischen Sonntagnachmittag 15.45 Uhr bis zum Unfallzeitpunkt am Montagmorgen kurz vor 6 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. (ml)