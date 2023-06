Temperaturen über 30 Grad: Wann es in NRW Hitzefrei gibt

Teilen

In NRW kann es an Schulen bei zu hohen Temperaturen hitzefrei geben (Symbolfoto). © Bihlmayerfotografie/imago

Bei zu hohen Temperaturen gibt es für Schüler oftmals Hitzefrei. In NRW gibt es klare Regeln, die erfüllt sein müssen, damit der Unterricht ausfällt.

Mehr zum Thema Temperaturen klettern auf über 30 Grad: Wann ist Hitzefrei in NRW?

Köln – Wenn die Temperaturen draußen in den Sommermonaten stetig steigen, wird es vielen Klassenzimmern stickig. An vernünftigen Unterricht ist dann bisweilen kaum zu denken. In NRW wird es aktuell immer wärmer, vielerorts knacken die Temperaturen bereits die 30-Grad-Marke. In den kommenden Tagen sind laut Wetterexperten sogar über 35 Grad möglich. Doch wann genau gibt es Hitzefrei an Schulen in NRW? 24RHEIN erklärt, welche Voraussetzungen in NRW für Hitzefrei erfüllt sein müssen.