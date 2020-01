Schrecklicher Fund: Zwei Menschen liegen tot in Wohnung

In einer Wohnung in NRW wurden zwei Leichen gefunden. (Symbolbild)

Einen schrecklichen Fund machte die Polizei in einer Wohnung in NRW. Zwei tote Personen lagen dort blutüberströmt und tot in einem Gebäude.

Münster – Rettungskräfte und Polizei wurden am Donnerstag zu einem Einsatz in NRW gerufen. Zeugen berichteten, dass sich in einer Wohngemeinschaft zwei Leichen befanden. In dem Gebäude lebten zwei Frauen miteinander.

Als die Einsatzkräfte in der Wohnung eintrafen, sahen sie eine Frau und einen Mann, die dort leblos und blutüberströmt lagen. Was sich in NRW für schlimme Szenen ereignet haben, lesen Sie bei msl24.de*

