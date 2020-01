Schockierender Fund! Leiche nach Brand entdeckt: Woran starb der Mann? 

Ein brennendes Haus sorgte für einen Feuerwehreinsatz am Sonntag. Dort machte die Polizei einen schlimmen Fund: Ein Mann lag tot in seiner Wohnung.

Die Feuerwehr rückte am Sonntag zu einem Wohnungsbrand aus. Ein Mehrfamilienhaus in NRW stand in Flammen. In den Räumen machten die Einsatzkräfte dann einen schlimmen Fund.

In der Erdgeschosswohnung fanden sie eine Leiche. Der Tote warf schnell weitere Fragen auf, da er Verletzungen aufwies, die nicht durch das Feuer entstanden waren. Kurze Zeit später stellte sich heraus: Der Mann wurde getötet. Alles Weitere lesen Sie bei msl24.de*.

