Gullydeckel-Anschlag auf Zug - Neue dramatische Details 

Mit Gullydeckeln haben Unbekannte am Samstag einen Regionalzug attackiert. Die Polizei spricht nach dem Anschlag von einem Mordversuch.

Nach einer Attacke auf einen Zug der Hessischen Landesbahn sucht die Polizei nach den Tätern.

Gullydeckel hatten am Samstag (13. April) die Frontscheibe eines Zuges durchschlagen.

Die Gullydeckel hingen an Seilen von einer Brücke.

Update vom 15. April 2019: Nach dem Anschlag auf einen Regionalzug in Nordrhein-Westfalen kommen nun weitere Details ans Licht. Wie Sabrina Walter, Sprecherin der Hessischen Landesbahn, im Gespräch mit Bild verrät, entging der Lokführer am frühen Samstagmorgen nur knapp dem Tod. Vor allem die Reaktion des Lokführers rettete ihm vermutlich das Leben: „Er hat eine Notbremsung durchgeführt und sich nach hinten weggeduckt, sodass ihn weder Glassplitter noch Gullydeckel getroffen haben. Sonst wäre er jetzt tot.“

Wie die Tageszeitung ebenfalls erfahren haben will, habe es im Vorfeld keine Drohungen gegen den Zug oder das Unternehmen gegeben. Doch die Tat scheint von langer Hand geplant zu sein, wurden die Gully-Deckel doch bereits Tage vor dem Anschlag geklaut.

Gullydeckel-Anschlag auf Zug - Polizei spricht von Mordversuch

Bad Berleburg- Unbekannte haben am Samstagmorgen einen Anschlag auf einen Regionalzug in Nordrhein-Westfalen verübt. Wie die Polizei in Hagen und die Staatsanwaltschaft in Siegen mitteilten, seilten sie nach ersten Ermittlungen gegen 06.25 Uhr mehrere Gullydeckel von einer Brücke in Bad Berleburg bis auf Höhe der Fahrerkabine ab. Der Lokführer wurde leicht verletzt, die zuständige Mordkommission nahm Ermittlungen wegen versuchten Mordes auf.

Gullydeckel durchschlugen die Frontscheibe

Die Gullydeckel durchschlugen laut der gemeinsamen Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft die Frontscheibe des Zuges der Hessischen Landesbahn, der sich auf einer Leerfahrt ohne Fahrgäste befand. Nur einer instinktiv richtigen Reaktion des 49-jährigen Lokführers sei es zu verdanken, dass dieser nicht schwer verletzt oder getötet worden sei.

+ Die Gullydeckel waren auf Höhe der Fahrerkabine an Seilen an einer Brücke zwischen Bad Berleburg und Erndtebrück (Nordrhein-Westfalen) festgebunden. © dpa / Markus Klümper

Anschlag mit Gullydeckeln: Vier Deckel in Tatortnähe gestohlen

Mindestens vier Gullydeckel seien bereits in der Nacht zum Freitag an einer nahegelegenen Kreisstraße abmontiert worden, hieß es weiter. Die Polizei rief Zeugen auf, sich zu melden. Wie die Behörden am Sonntag mitteilten, wurde ein weiterer der abmontierten Gullydeckel im Rahmen der Ermittlungen im Bereich eines Bad Berleburger Schulzentrums sichergestellt. Die Suche nach den Tätern dauerte jedoch offensichtlich weiter an.

Einem Kollegen der Hessischen Landesbahn hat man zwischen Bad Berleburg und Siegen ein Einlaufgitter in den Führerstand geworfen pic.twitter.com/fRMPDlcgNU — Tim Knopf (@lokfuehrer_tim) 13. April 2019

Auf der ICE- Strecke zwischen Nürnberg und München sorgte ein Terroranschlag vergangenen Oktober für Schlagzeilen, wie Merkur.de* berichtet. Ein Stahlseil war über die Gleise gespannt worden. Nun kam es zu einer Festnahme in Wien.

AFP





*Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.