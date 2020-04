Brand in Wohnkomplex – 40 Bewohner in Gefahr

Ein Brand hat in der Nacht auf Mittwoch einen großen Feuerwehreinsatz ausgelöst. In einem Wohnkomplex mit 40 Personen brach plötzlich ein Feuer aus.

NRW – In der Nacht zu Mittwoch hat ein Wohnhausbrand einen großen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Das Feuer war in einem Mehrparteienhaus in Ostwestfalen-Lippe ausgebrochen. Wegen der Flammen mussten 40 Bewohner ihre Wohnungen in Minden-Lübbecke verlassen, berichtete owl24.de*. Nun gibt es neue Details zur Unglücksursache. Weitere Informationen zu dem Vorfall lesen Sie bei den Kollegen aus Ostwestfalen-Lippe.

*Owl24.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.