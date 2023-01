Amok-Alarm an Gesamtschule in Gelsenkirchen

Teilen

Eilmeldung von IPPEN MEDIA. (Symbolfoto) © IPPEN MEDIA

Großeinsatz der Polizei in Gelsenkirchen. Es wurde Amokalarm an einer Schule ausgelöst. Auch Spezialkräfte sind offenbar im Einsatz.

Gelsenkirchen – In Gelsenkirchen ist die Polizei nach eigenen Angaben mit einem Großaufgebot an einer Gesamtschule im Einsatz. Die Evangelische Gesamtschule in NRW wird nach einer Amok-Drohung am Mittwochmorgen evakuiert. Es habe gegen 9 Uhr eine telefonische Amokandrohung gegeben, berichten lokale Medien unter Berufung auf eine Polizeisprecherin. Es konnte nicht ausgeschlossen werden, dass Gefahr drohe, heißt es. Alle Schüler und Lehrkräfte wurden in Sicherheit gebracht, berichtet wa.de. Die Ermittlungen zum Absender der Amokdrohung laufen auf Hochtouren. Auch Spezialkräfte sind offenbar vor Ort im Einsatz, wie auf Fotos in sozialen Netzwerken zu sehen ist.

Amokalarm an Gesamtschule in Gelsenkirchen – Polizei evakuiert Schule

„Wegen der Androhung einer Amok-Tat an einer Gesamtschule an der Laarstraße in Gelsenkirchen ist die Polizei mit einem Großaufgebot im Einsatz. Die Schule wird aktuell geräumt“, teilt die Polizei mit.

In der Laarstraße in Gelsenkirchen befindet sich die Evangelische Gesamtschule Gelsenkirchen-Bismarck (EGG). Ungefähr 1.200 Kinder unterschiedlicher Konfession, Nationalität und sozialer Herkunft leben und lernen gemeinsam an der EGG, ist auf der Webseite der Schule zu lesen. (ml)