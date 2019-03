Kinder lenken Vater bei Autofahrt ab – mit fatalen Folgen

Während der Autofahrt wird ein Vater von seinen vier Kindern abgelenkt – mit fatalen Folgen! Denn auf der B10 bei Pforzheim kommt es zum Unfall:

Niefern/Pforzheim - Am Dienstagnachmittag (5. März) gegen 13:45 Uhr ist ein Vater mit seinen Kindern auf der Landstraße unterwegs. Gerade als er zur sogenannten ,Atlantis-Kreuzung' kommt, die zur B10 führt, lenken ihn seine vier 3 bis 12 Jahre alten Kinder ab.

Während Autofahrt: Kinder lenken Vater – es kommt zum Crash nahe Pforzheim!

Dadurch übersieht der 42-jährige Autofahrer die rote Ampel an der Kreuzung. Er fährt auf die Straße und stößt mit dem Wagen eines 59-Jährigen, der in Richtung Pforzheim unterwegs ist, zusammen. Dieser wiederum wird gegen das Auto einer 69-Jährigen geschoben, die neben ihm gefahren war. Ein Auto schleudert dabei über den Bürgersteig und kommt gerade noch am Abgrund zum Stehen. Das berichtet HEIDELBERG24*.

+ Ein BMW landet an einem Abgrund. © HEIDELBERG24/Igor Myros/einsatzreport24.de

Kinder verursachen Unfall: Mehrere Verletzte nach Crash in Pforzheim

Die Feuerwehr, der Rettungsdienst und die Polizei rücken mit einem Großaufgebot zur Unglücksstelle aus. Der Vater sowie die zwei anderen Autofahrer werden bei dem Unfall leicht verletzt. Die Kinder bleiben unverletzt.

+ An den Autos entsteht ein Schaden in Höhe von 80.000 Euro. © HEIDELBERG24/Igor Myros/einsatzreport24.de An den Fahrzeugen entsteht ein Totalschaden. Insgesamt entsteht ein Schaden in Höhe von 80.000 Euro. Die Kreuzung muss nach dem Unfall für rund zwei Stunden gesperrt werden, was zu einem Stau auf der Strecke führt.

