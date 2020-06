Anschlag auf Haus von Antifa-Aktivistin: Blutspur führt Polizei zu Nazi-WG

Sprengstoff-Anschlag auf Antifa-Aktivistin in Niedersachsen - eine Blutspur führt die Polizei direkt zu einer Nazi-WG. Dort finden die Beamten mehrere Waffen.

Ein Sprengsatz explodiert im Haus einer Antifa -Aktivistin in Einbeck

-Aktivistin in Der mutmaßliche Täter ist ein polizeibekannter Rechtsextremer

Eine Blutspur führt die Polizei in eine Nazi -WG in Niedersachsen

Einbeck - Nazis haben in Niedersachsen einen Sprengstoff-Anschlag auf das Haus und womöglich auch auf das Leben einer Antifa-Aktivistin verübt. Darüber berichtet hna.de*.

Nazis verüben Anschlag auf Antifa-Aktivistin in Niedersachsen

Was war geschehen? Dienstagnacht, 3.50 Uhr. Ein lauter Knall schreckt die Bewohner der 30.000-Einwohner-Stadt Einbeck auf. Darunter einen Zeugen, der zwei Männer davon laufen sieht. Sofort verständigt er die Polizei. Die fährt an den Tatort und stellt - neben dem zerstörten Briefkasten der Antifa-Aktivistin - Bluttropfen fest.

+ Nazi-Aufmarsch: In Niedersachsen wurde ein Anschlag auf eine Antifa-Aktivistin verübt. © Bernd von Jutrczenka, dpa

Die Blutspur führen die Beamten direkt zu der Wohnung eines stadtbekannten Rechtsextremen in unmittelbarer Nähe. Den Mann treffen die Ordnungshüter prompt vor dessen Haus an - mit zwei anderen Männern, von denen einer die Hand frisch verbunden hat. Das Trio wohnt gemeinsam unter einem Dach, eine Nazi-WG mitten in Niedersachsen.

Anschlag auf Antifa-Aktivistin in Niedersachsen: Nazi ist polizeibekannt

Die Verletzung an der Hand des mutmaßlichen Sprengstoff-Attentäters ist so schwer, dass er in eine Klinik eingeliefert wird. Gegen ihn und einen 23-Jährigen ermitteln nun Polizei und Staatsanwaltschaft.

Zwei Paragrafen kommen bei den Ermittlungen in Betracht, wie Göttingens Oberstaatsanwalt Andreas Buick auf Nachfrage von hna.de* sagte. Man prüfe, ob gegen das Herbeiführen einer Sprengstoff-Explosion verstoßen worden sei (Paragraf 308 Strafgesetzbuch). Sollte dabei sogar das Leben der Antifa-Aktivistin gefährdet worden sein, muss der Tatverdächtige mit einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr rechnen.

Sollte es sich um einen herkömmlichen Böller gehandelt haben, so muss sich der Nazi lediglich wegen Sachbeschädigung verantworten (Paragraf 303 Strafgesetzbuch). Diese werden in der Regel mit einer Geldstrafe abgegolten.

Niedersachsen: Polizei findet Waffen in Nazi-WG

Spezialisten prüfen nun, was die Explosion herbeigeführt hat. Der Nazi ist auf freiem Fuß. Der 26-Jährige ist hinlänglich polizeibekannt. Gegen ihn läuft aktuell ein Verfahren wegen Volksverhetzung. Er soll mit antisemitischer Kleidung vor der KZ-Gedenkstätte Moringen* (Niedersachsen) posiert und das Bild anschließend im Netz verbreitet haben.

+ Klare Kante: Stoppt Nazis! © Stephanie Pilick, dpa

In der Wohnung des Dritten, wohl nicht an der Tat beteiligten Nazi fand die Polizei bei einer anschließenden Hausdurchsuchung folgende Gegenstände:

einen Karabiner; das ist ein kurzläufiges Gewehr

zwei Schreckschuss-Pistolen

15 Patronen unterschiedlichen Kalibers

eine Mörsergranate

Die Gegenstände liegen inzwischen beim Landeskriminalamt Niedersachsen. Das LKA prüft, inwieweit mit den Waffen Schaden zugefügt werden könnte. Stand jetzt handelt es sich bei der Mörsergranate um eine Attrappe, die in einer Vitrine gestanden haben soll. Der Karabiner soll am Lauf verschweißt sein. Möglicherweise sind beide Devotionalien aus der Nazi-Zeit.

Antifa-Demo nach Nazi-Anschlag in Niedersachsen

Der Rechtsanwalt Rasmus Kahlen schrieb unmittelbar nach dem Sprengstoff-Anschlag auf die Antifa-Aktivistin* eine Pressemitteilung. Darin heißt es, dass Teile des Briefkastens mehrere Meter durch den Wohnbereich geflogen seien. Die 41 Jahre alte Frau sei in der Vergangenheit bereits mehrfach durch niedersächsische Nazis bedroht worden.

Dumm gelaufen: In #Einbeck wurde der Briefkasten einer gegen Neonazis aktiven Frau gesprengt, der Täter verletzte sich dabei erheblich an der Hand. Die Spur führte die Polizei direkt zum mutmaßlichen Täter, einem vorbestraften Neonazi. https://t.co/EqAuc0p6bu — ENDSTATION RECHTS. (@ER_MV) June 10, 2020

Brisant: Am Freitag, dem 12. Juni 2020, ist eine Kundgebung des Offenen Antifaschistischen Treffens Einbeck (OATE) geplant. Die Demo läuft unter dem Motto "Menschenrechte statt rechte Menschen". Die Polizei hat bereits angekündigt, die "sichtbare und spürbare Präsenz" zu erhöhen. Ob sich Nazis aus Niedersachsen zusammenrotten, um eine Gegenveranstaltung zu auf die Beine zu stellen, ist nicht bekannt.

