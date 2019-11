SEK-Einsatz an der A7: Polizei nimmt Mann fest - er hatte sich in Gebäude verschanzt

Die Polizei war am Samstag in einem Gewerbegebiet im niedersächsischen Buchholz im Einsatz.

In Niedersachsen hat die Polizei einen Mann festgenommen, der sich in einem Gebäude verschanzt hatte. Zuvor war von einer Geiselnahme die Rede.

In Niedersachsen kam es am Samstag zu einem SEK-Einsatz auf dem Rasthof Buchholz.

Ein Mann soll in einer Spielothek eine Geisel genommen haben.

Die Polizei warnte die Bevölkerung.

Update vom 30. November 2019, 14.25 Uhr: Ersten Informationen der Polizei zufolge hatte der Mann in Buchholz (Aller) ein Geschäft zerstört, eventuell mit einer Hieb- und Stichwaffe. „Das ist noch nicht ganz genau verifiziert“, sagte ein Polizeisprecher am Samstag. Anschließend habe er sich in einem Gebäude im Gewerbegebiet an der A7 verschanzt, wo er später verhaftet werden konnte. In dem Gebäude habe sich eine weitere Person befunden, auf die der Täter aber nicht direkt zugreifen könne, hatte ein Polizeisprecher zuvor gesagt.

Update vom 30. November 2019, 14.18 Uhr: Wie die Polizei Heidekreis mitteilt, wurde eine Person festgenommen. Die Lage soll sich inzwischen wieder beruhigt haben. Genauere Informationen zum Einsatz gibt es noch nicht. Somit ist weiter unklar, ob eine Geiselnahme stattgefunden hat.

SEK-Einsatz auf Rasthof: Mann hat offenbar Geisel genommen

Erstmeldung vom 30. November 2019, 13.35 Uhr:

Buchholz - In Niedersachsen hat ein Mann am Samstag offenbar in einer Spielothek eine Geisel genommen. Das berichtet der Focus. Demnach sind Spezialeinsatzkräfte auf dem Rasthof Buchholz an der A7 im Einsatz.

Die Polizei Landkreis Heidekreis hat den Einsatz in Buchholz auf Twitter bestätigt und die Menschen dazu aufgefordert, den Bereich des Gewerbegebietes zu meiden.