Warnung für Hundehalter: Mann legt blaue Säckchen mit verdächtigem Inhalt aus

Warnung für Hundehalter in Nidderau: Mann legt blaue Säckchen mit verdächtigem Inhalt aus.

Nidderau - Ein bislang unbekannter Mann hat am Donnerstagabend gegen 20.45 Uhr in Nidderau-Windecken blaue Säckchen entlang eines Fußwegs an der Alexandra-Harder-Straße ausgelegt. Eine Zeugin, die den Vorfall beobachtete und die Polizei verständigte, war der Meinung, dass es sich um Giftköder handeln könnte.

Die Beamten stellten die mutmaßlichen Köder sicher. Gleichwohl bittet die Polizei alle Hunde-Gassigeher um entsprechende Vorsicht.

Giftköder in Nidderau: Polizei sucht Zeugen

Der Mann soll 1,80 bis 1,85 Meter groß sein und wird auf Ende 30 / Anfang 40 Jahre geschätzt. Er hat mittellange, hellbraune Haare und trägt einen Scheitel. Bekleidet war er am Donnerstagabend mit einem hellorangefarbenen T-Shirt mit der Aufschrift "Spaceday" sowie einer hellbraunen Hose.

Zudem trug er blaue Flip-Flops. Auffallend sei außerdem gewesen, dass er schwarze Handschuhe trug. Zeugen, die etwas zu dieser Person sagen können, werden um Anruf bei der Polizei in Hanau unter der Rufnummer 06181 90100 gebeten. (chw)

