Zwei Kleinkinder fallen in Gartenteich – ein drittes Kind wird zum Helden

Symbolbild: Zwei Kleinkinder sind in einen Gartenteich gefallen und mussten mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden.

Zwei Kleinkinder sind am Donnerstag am Rande eines Straßenfests in einen Gartenteich gefallen. Sie wurden mit Rettungshubschraubern in eine Klinik gebracht.

Nidda - Zwei Kleinkinder sind in der Wetterau ausgebüxt und in einen Gartenteich gefallen. Ein Rettungshubschrauber habe den zweijährigen Jungen und das dreijährige Mädchen in eine Klinik geflogen, teilte die Polizei in Friedberg mit. Lebensgefahr bestehe nicht.

Rettungshubschrauber brachte sie in die Klinik

Die beiden Kinder hatten mit ihren Eltern am Donnerstagabend in Nidda ein Straßenfest besucht und waren unbemerkt weggelaufen. Sie gelangten in den Hinterhof eines angrenzenden Anwesens und fielen dort in den etwa 1,20 Meter tiefen Teich. Dort wurden sie gegen 21.25 Uhr von einem älteren Kind gefunden. Weitere Details teilte die Polizei zunächst nicht mit.

Den Eltern der beiden Kleinkinder droht nun Ärger. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung durch Verletzung der Aufsichtspflicht.

red/dpa

