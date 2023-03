Nicht nur in Japan: Die besten Orte in Deutschland zur Kirschblüte

Von: Yannick Hanke

Kirschblüten werden vor allem mit Asien verbunden. Um sie bestaunen zu können, bedarf es aber keiner Reise nach Japan. Die besten Orte in Deutschland hierfür.

1 / 11 Pretzfeld in der fränkischen Schweiz hat wohl die meisten Kirschbäume. © imago

2 / 11 Schwetzingen hat besonders schöne Kirschbäume im Schlossgarten. © imago

3 / 11 Die Heerstraße in Bonn ist in der Kirschblütenzeit definitiv ein Hingucker. © Ulrich Hufnagel/imago

4 / 11 Die Asahi Kirschblütenallee in Teltow ist einer der wichtigsten Kirschblüten-Fotospots in Berlin. © IMAGO Images/Christian Spicker

5 / 11 Der Holzweg in Magdeburg ist ein beliebter Fotospot für Pärchen. © Christian Schroedter/imago

6 / 11 In Leipzig am Grassi Museum sorgt die Kirschblüte für eine malerische Kulisse. © imago

7 / 11 In Dresden lädt die Kirschblüte am Neustädter Elbeufer zum Verweilen ein. © Gabriele Hanke/imago

8 / 11 An der Alster in Hamburg stehen insgesamt etwa 5.000 Kirschbäume. © imago

9 / 11 In Hannover stehen die meisten Kirschbäume am Hiroshima-Gedenkhain. © imago

10 / 11 Der Kurpark in Berchtesgaden lädt zur Kirschblüte zum Picknicken in traumhafter Natur ein. © imago

11 / 11 In Witzenhausen stehen etwa 100.000 Kirschbäume in wunderschöner Natur. © imago

Berlin – Im Frühjahr ist sie besonders schön anzusehen. Die Rede ist von der Kirschblüte, einem der wichtigsten Symbole der japanischen Kultur. Im asiatischen Raum steht sie für Schönheit, Aufbruch, aber auch Vergänglichkeit. Doch bedarf es nicht zwingend einer Reise nach Japan, um Kirschblüten in ihrer ganzen Pracht zu erleben. Denn auch in Deutschland gibt es einige Orte, an denen Kirschblüten alles andere als rar gesät sind. Das sind die elf schönsten Orte in Deutschland zur Kirschblüte.