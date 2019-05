Vater soll eigene Kinder (2, 5) getötet haben - jetzt gibt es neue Details

Zu einem schrecklichen Familiendrama kam es am Donnerstagabend in Dresden. Ein Vater hat seine zwei kleinen Kinder getötet.

Dresden: Vater in U-Haft - Mutter in Krankenhaus

15.26 Uhr: Gegen den 55-jährigen Mann, dem vorgeworfen wird, seine zwei Kinder am Donnerstagabend in Dresden getötet zu haben, erließ die Staatsanwaltschaft inzwischen Haftbefehl. Der dringend Tatverdächtige wurde am Freitagnachmittag dem Ermittlungsrichter am Dresdner Amtsgericht vorgeführt. Seitdem befindet er sich in Untersuchungshaft. Das berichtet die dpa.

Zu den Hintergründen der Gewalttat machten die Ermittler zunächst keine Angaben, und bestätigten auch nicht die Informationen des Mitteldeutschen Rundfunks Sachsen, wonach es einen Familienstreit gegeben haben soll. Die 26-jährige Mutter der Kinder wurde den Angaben zufolge bei der Tat verletzt. Sie wird in einem Dresdner Krankenhaus behandelt.

Am Donnerstagabend nahmen die Ermittler umfangreiche kriminaltechnische Untersuchungen am Tatort vor. Dabei wurden sie von der Tatortgruppe des Landeskriminalamtes Sachsen unterstützt.

Dresden: Vater soll eigene Kinder (2, 5) getötet haben - Nachbarn hörten heftigen Streit

Update 9.41 Uhr: Das zweite verletzte Kind, das nach dem schrecklichen Familienstreit in Dresden in Lebensgefahr schwebte, hat leider nicht überlebt. Es erlag seinen schweren Verletzungen. Das teilte ein Sprecher der Polizei in Dresden am Freitagvormittag mit. Zunächst wurde von einem getöteten und einem lebensgefährlich verletzten Kind berichtet. Bei den Toten handelt es sich um ein zwei Jahre altes Mädchen und einen fünf Jahre alten Junge.

Es werde Haftbefehl gegen den 55-jährigen Vater, der französische Wurzeln haben soll, beantragt, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft. Weitere Angaben machte die Behörde zunächst nicht, verwies aber auf ausführlichere Informationen im Laufe des Tages. Auch die Mutter der Geschwister wurde verletzt.

Familiendrama in Dresden (Sachsen) - Erstmeldung

Dresden - Am Donnerstagabend ereignete sich in Dresden ein echtes Familiendrama in einer Wohnung in der Neustadt. Dabei wurde ein Kind getötet. Ein weiteres Kind erlitt schwere Verletzungen und schwebt in Lebensgefahr.

„Aus ermittlungstaktischen Gründen können wir keine näheren Angaben machen“, teilte ein Sprecher der Polizei zu dem Vorfall mit. Die Umgebung des Tatortes wurde vollständig abgesperrt. Die Umstände der Tat sowie ein mögliches Motiv waren am Abend noch unklar.

Das Paar soll vor der Bluttat heftig miteinander gestritten haben, berichtet die Bild.

+ Die Polizei hat nach einem Familiendrama in Dresden den mutmaßlichen Täter festgenommen. © dpa / Christian Essler

Dresden/Sachsen: Mutmaßlicher Täter verhaftet

Der MDR berichtete, dass auch die Mutter der Kinder (2 und 5 Jahre alt) und ihr Lebensgefährte verletzt wurden. Letzterer wurde in der Nähe des Tatortes festgenommen; er gilt als mutmaßlicher Täter. Nachbarn hatten zuvor die Polizei alarmiert.

