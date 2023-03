Neue BUGA23-Seilbahn in Mannheim – kann das barrierefrei funktionieren?

Von: Marten Kopf

Teilen

Eigens für die BUGA23 führt wieder eine Seilbahn über Teile der Quadratestadt. 64 kleine Gondeln sollen jeweils 10 Besucher über den Neckar befördern. Kann das barrierefrei funktionieren?

Mannheim - Freie Fahrt voraus: Am 14. April startet die BUGA23 in Mannheim. Die hat zweifellos so einige Highlights zu bieten, das bekannteste aber dürfte, davon kann man sicher ausgehen, die eigens zum Mega-Event gebaute Seilbahn sein. Schon deshalb, weil mit rund zwei Kilometern Länge und bis zu 45 Metern Höhe in Mannheim weitläufig sichtbar. 64 Gondeln sind es insgesamt, die pro Stunde bis zu 2.800 Personen je Richtung über den Neckar transportieren sollen. Das wiederum funktioniert nur deshalb, weil jede Kabine Platz für 10 Personen bietet. Kann das barrierefrei funktionieren?

Die Frage, ob die Fahrt mit der BUGA23-Seilbahn auch mit Rollstuhl und Kinderwagen möglich ist, beantwortet MANNHEIM24.

Das Technik-Konstrukt ist schon seit einer Weile fertiggestellt und im Testbetrieb, mit großem Presserummel werden auf den Tag einen Monat vor Eröffnung die letzten Gondeln der Mannheimer BUGA23-Seilbahn enthüllt. Standesgemäß inklusive Fototermin mit Sponsoren, Geschäftsführung, Oberbürgermeister. Ganz wie sich das gehört. Eben jene Gondeln aber sind es, die bei genauerem Hinsehen eine entscheidende Frage aufwerfen: Wird‘s nicht ein bisschen eng da drin? (mko)