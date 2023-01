Nächste Schneefront kommt – ein arktischer Wintereinbruch droht

Von: Tobias Becker

Teilen

Der Winter ist zurück in Deutschland und hat jede Menge Schnee im Gepäck. Lesen Sie hier, wieso Experten sogar einen arktischen Wintereinbruch für möglich halten:

Lange war es viel zu warm im Winter, doch nun feiert die kalte Jahreszeit ihr Comeback. Minus-Temperaturen, Schnee und Glatteis lassen das Winter-Wonderland in vielen Teilen Deutschlands wahr werden. Auch in Baden-Württemberg schneit es am Wochenende nicht nur in hohen Lagen. Doch das Winter-Wetter könnte auch noch extrem werden.

echo24.de verrät, warum Experten sogar einen arktischen Wintereinbruch für möglich halten.

In den USA gab es erst im Dezember einen arktischen Schneesturm. Die Folge waren nicht nur viel Schnee und eisige Kälte, sondern auch viele Tote. (tobi)